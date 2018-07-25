Боевые строки о Курской битве

Сражение глазами фронтовых корреспондентов газеты «Красная звезда»

В годы Великой Отечественной войны газета «Красная звезда» стала одной из самых читаемых в СССР. Она оперативно информировала о том, что происходило на фронтах. Не была исключением и битва на Курском выступе, как писали в то время. Предлагаем вниманию читателей несколько материалов «Красной звезды» от июля 1943 года.

В отбитой у немцев траншее

Орловско-Курское направление, 9 июля. «На отбитых во время контратак участках наши части наталкиваются на следы чудовищных зверств гитлеровских извергов над ранеными красноармейцами, попавшими в их руки. На одном из участков нашей обороны, где немцы находились всего пять часов, в траншее был найден труп советского бойца, замученного немцами. Передаю акт, составленный командирами и бойцами N части:

»Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в следующем: при осмотре траншей, из которых 5 июля нашими бойцами были выбиты немцы, обнаружен изуродованный труп красноармейца, фамилию которого не удалось установить. Гитлеровские палачи подвесили бойца головой между двух столбов у входа в землянку. Бандиты, видимо, на допросе отрубили красноармейцу руки и ноги и бросили их недалеко от места преступления. Обрубленное тело поджаривали на костре, о чём свидетельствуют многочисленные ожоги. Этот факт кровавого зверства фашистских головорезов мы видели своими глазами. Капитан Миронюк; старший лейтенант Берманас; красноармейцы Левин, Баунас».

«Красная звезда», 10 июля 1943 г.

Стойкость советских пехотинцев

Орловско-Курское направление, 10 июля. «В ожесточённых боях с наступающим противником бойцы и командиры нашей пехоты показывают образцы воинской доблести и боевого умения. Оборонительные позиции взвода, возглавляемого тов. Губановым, были атакованы пятью танками типа „Тигр“ и двумя взводами вражеской пехоты. Бойцы взвода сумели отсечь немецкую пехоту от танков, а все пять „Тигров“ подбили из бронебоек и сожгли бутылками с горючей смесью. Два вражеских танка сжёг сержант Гуркин. Один „Тигр“ был сначала подбит огнём из противотанкового ружья. Младший сержант Голубев, подбивший этот танк, поджёг его потом зажигательной бутылкой.

Группа разведчиков под командованием капитана Закревского пробилась в занятое немцами село. Здесь отважные разведчики захватили танк и привели его в расположение своей части. Захваченный танк оказался штабным. В нём обнаружены ценные документы. В этой смелой вылазке участвовали разведчики Косив, Быстрицкий, Минин, Калинин, Семёнов, Подоляев, Иващенков».

«Красная звезда», 11 июля 1943 г.

Активная оборона гвардейцев

Белгородское направление, 12 июля. «Наши войска ведут упорные оборонительные бои с пехотой и танками противника. Борьба здесь с каждым днём становится всё более ожесточённой. Немцы напрягают все усилия, чтобы развить успех наступления. Вражеские атаки следуют одна за другой…

Бойцы и командиры, сражающиеся здесь, приобрели немалый опыт борьбы с немецкими тяжёлыми танками. В частности, в ходе боёв неопровержимо доказано, что наш танк КВ сильнее немецкого „Тигра“. Во встречах КВ с „Тиграми“ победа неизменно оставалась за советскими тяжёлыми танками. Особенно отличились танковые подразделения, которыми командует тов. Айзенберг. Бойцы и командиры этих подразделений умело действуют из засад, навязывая гитлеровцам бои в невыгодных для них условиях. Танковый экипаж лейтенанта Моисеева подбил четыре „Тигра“. Столько же „Тигров“ истребил экипаж старшего лейтенанта Белова. За два дня боёв экипаж капитана Сливина уничтожил 8 немецких танков, 7 самоходных пушек и 25 автомашин с пехотой. Старший лейтенант Ильяшенко только в одном бою уничтожил четыре вражеских танка и в том числе один „Тигр“.

»Красная звезда», 13 июля 1943 г.

Благородный поступок сержанта Копацо

Белгородское направление, 21 июля. «Гвардии сержант Иван Копацо тянул провод. Кругом свистели пули, рвались мины. Окончив свою работу, он пополз обратно и вдруг заметил раненого младшего лейтенанта из своей роты. Копацо подполз к нему и увидел, что у него прострелены обе ноги. Гвардии сержант попытался оказать помощь раненому командиру, но тут же сам был ранен. Пуля угодила в живот. Между тем, атакующие немцы приближались.

»Оставьте меня, Копацо, вы сами ранены», — сказал младший лейтенант. Гвардии сержант молча взял у командира документы и револьвер, а потом стал привязывать его к себе обмотками. Кончив это дело, он с трудом пополз. Он полз через поле боя, таща за собой раненого командира, пока от крайнего напряжения сил и от боли не потерял сознание.

Через некоторое время он очнулся и, открыв глаза, увидел, что в ста метрах были немцы. Они стреляли из автоматов. Копацо прикрыл своим телом младшего лейтенанта и стал отстреливаться. Первый его выстрел был удачей — упал автоматчик. Появилась обычная в бою уверенность. Он убил ещё двоих немцев. Кончились патроны. Тогда Копацо, собрав последние силы, швырнул в немцев гранату.

Немецкие автоматчики скрылись, и Копацо пополз дальше. Силы покидали его, мучительно хотелось пить. К счастью, он заметил в воронке дождевую воду, подтащил сюда раненого командира, и оба утолили адскую жажду. Стало немного легче. Гвардии сержант перевязал раны командиру и себе, отдохнул и снова пополз, хотя боль в животе усиливалась. Так он полз полтора километра, серьёзно ранёный, таща за собой другого раненого, и наконец совсем лишился чувств.

Гвардии сержант Копацо очнулся в медико-санитарном батальоне. Рядом с ним лежал спасённый им офицер».

«Красная звезда», 22 июля 1943 г.

Народные мстители получают награды

Курск , 21 июля ( ТАСС ). «Славными делами отмечен путь Н-ского партизанского отряда. В продолжение 17 месяцев хозяйничанья немецко-фашистских оккупантов отряд народных мстителей под командованием тов. Панченко, ныне заведующего военным отделом областного комитета партии, пустил под откос 115 немецких эшелонов, уничтожил свыше 12000 гитлеровских солдат и офицеров, десятки складов с боеприпасами и горючим.

На днях в торжественной обстановке курским партизанам были вручены правительственные награды. 121 партизан получил медаль „Партизану Отечественной войны“ первой степени и 144 — второй степени. Среди награждённых — отважный пулемётчик Василий Максимов , разведчица Клавдия Молчанова, редактор партизанской газеты Владимир Злуникин и др.».

«Красная звезда», 22 июля 1943 г.

Подвиг трёх автоматчиков

Орловское направление, 30 июля. «Трое автоматчиков под командой лейтенанта Редькина получили боевое задание. Выдвинувшись вперёд, автоматчики скрытно подошли к деревне и стремительно ворвались в неё, открыв сильный огонь. Застигнутые врасплох, немецкие пехотинцы бросились бежать оттуда. Но вскоре на помощь им подоспело несколько танков.

Завязался ожесточённый бой. Автоматчики встретили вражеские танки гранатами. В этот момент были тяжело ранены лейтенант Редькин и красноармеец Панчик. Потом получил ранение боец Корнилов. На тяжело раненого Редькина набросилось несколько немцев. Другая группа гитлеровцев подбежала к Корнилову. У того не было патронов, и он притворился мёртвым. Один немец, видимо, усомнился в смерти красноармейца. Он отстегнул лопату и острием её надавил на пальцы Корнилова. Превозмогая сильную боль, автоматчик не подал стона и не пошевельнулся.

Захватив тяжело раненых Редькина и Панчика, немцы потащили их на допрос в хату. Корнилов, раненый в шею, невольно сделал движение, чтобы чуточку поднять голову, и немцы заметили это. Они подскочили к бойцу, скрутили ему руки и тоже повели в хату, где немецкий офицер уже допрашивал Редькина и Панчика. Он задавал Редькину вопрос за вопросом. Вместо ответа Редькин вдруг выхватил у стоявшего рядом солдата автомат и мгновенно застрелил четырёх гитлеровцев.

— Вот мой ответ вам, мерзавцы! — крикнул отважный лейтенант.

Это были его последние слова. Немец поднял автомат и выпустил очередь в израненное тело героя. Редькин погиб, не опозорив чести советского офицера.

Тут же наша артиллерия открыла огонь по деревне. Снаряд угодил в тот самый дом, где производился допрос. Возник пожар. Воспользовавшись замешательством среди немцев, Корнилов скрылся в дыму. Тяжело раненый Панчик был расстрелян немцами.

Вскоре деревню атаковали наши бойцы, и немцы снова забегали по улице. Корнилов вскочил в траншею и, подобрав несколько гранат, стал забрасывать ими гитлеровцев. Рота N части, ворвавшаяся в деревню, нашла его уже без сознания, истекающего кровью. Бойцу немедленно оказали помощь.

Весть о подвиге трёх героев-автоматчиков, боровшихся с врагом до последней возможности, быстро разнеслась по всем наступающим частям».

«Красная звезда», 31 июля 1943 г.