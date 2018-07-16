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Тарасов продолжает избавляться от жилья, которое покупал с Бузовой
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Тарасов продолжает избавляться от жилья, которое покупал с Бузовой 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Особняк спортсмен купил, еще будучи в браке с телеведущей Ольгой Бузовой. Согласно брачному контракту вся недвижимость после развода досталась Тарасову.
Интересно, что свою недвижимость футболист продает в два раза дешевле, чем заплатил за нее при покупке. Как пишет "СтарХит", несколько лет назад особняк обошелся Тарасову в 160 миллионов рублей, расстаться же с ним он готов за 78 миллионов.
Риелторы уверяют, что проблем с домом — никаких. Более того, при покупке уместен торг. «Скорее всего, хозяева или переезжают, или какие-то другие личные обстоятельства», — сообщили изданию в агентстве по продаже недвижимости.
На первом этаже коттеджа гостиная, кухня-столовая и гостевая комната, на втором этаже разместятся четыре спальни с санузлами и балконом.
Коттедж в элитном поселке «Соловьиная роща» когда-то причинил немало неприятных минут футболисту — он хотел зарегистрировать его на свою мать, а Бузова была категорически против этого, что привело к многочисленным скандалам.
После развода Тарасов привез в особняк свою новую девушку (ныне — уже жену) Анастасию Костенко, с помощью которой и закончил ремонт.
Футболист также уже второй год пытается продать шикарную квартиру в Москве, где когда-то жил с Бузовой, ему пришлось даже снизить цену на 5 миллионов, чтобы избавиться от недвижимости.
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