Тарасов продолжает избавляться от жилья, которое покупал с Бузовой

Особняк спортсмен купил, еще будучи в браке с телеведущей Ольгой Бузовой. Согласно брачному контракту вся недвижимость после развода досталась Тарасову.

Интересно, что свою недвижимость футболист продает в два раза дешевле, чем заплатил за нее при покупке. Как пишет "СтарХит" , несколько лет назад особняк обошелся Тарасову в 160 миллионов рублей, расстаться же с ним он готов за 78 миллионов.

Риелторы уверяют, что проблем с домом — никаких. Более того, при покупке уместен торг. «Скорее всего, хозяева или переезжают, или какие-то другие личные обстоятельства», — сообщили изданию в агентстве по продаже недвижимости.

На первом этаже коттеджа гостиная, кухня-столовая и гостевая комната, на втором этаже разместятся четыре спальни с санузлами и балконом.

Коттедж в элитном поселке «Соловьиная роща» когда-то причинил немало неприятных минут футболисту — он хотел зарегистрировать его на свою мать, а Бузова была категорически против этого, что привело к многочисленным скандалам.

После развода Тарасов привез в особняк свою новую девушку (ныне — уже жену) Анастасию Костенко , с помощью которой и закончил ремонт.