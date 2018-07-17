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ФАС не нашла причин для снижения цен на АЗС летом
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ФАС не нашла причин для снижения цен на АЗС летом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Оптовые цены на бензин в России существенно снизились в последние полтора месяца, что дало возможность стабилизировать цены в розничном сегменте. Однако стоимость бензина на АЗС пока не пойдет вниз вслед за оптом, так как в рознице цены больше ориентированы на повышенный спрос. Об этом сообщил журналистам замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.
"Дополнительные объемы топлива стали поставляться на внутренний рынок — и в режиме биржевой торговли, и в режиме не биржевых торгов. Мы обеспечили насыщение внутреннего рынка, в результате цены вернулись к равновесному состоянию, и сейчас ситуация перестала быть напряженной, которой она была месяц-полтора назад", — пояснил он.
С начала июня национальные индексы на Регуляр-92 снизились с 53-54 тысяч рублей за тонну до 45-48 тысяч, на Премиум-95 — с 55 тысяч до 46-50 тысяч, на летний дизель — с 50 тысяч до 45-47 тысяч, следует из данных СПбМТСБ. В то же время на заправках, по данным Росстата, цены заморожены в течение месяца на уровне 41,6 рубля за литр Аи-92, 44,6 рубля за литр Аи-95 и 44,4 рубля за литр дизеля.
Впереди российский топливный рынок ждет период повышенного спроса, поэтому предпосылок для снижения цен на АЗС вслед за оптовыми и нет, говорит Голомолзин. «Уже сейчас мы входим в период сельскохозяйственных работ — август-сентябрь», — сказал он, напомнив, что биржевые цены всегда намного сильнее колеблются, чем розничные.
Тем не менее ФАС продолжает мониторить стоимость топлива и будет это делать в следующем году на фоне завершения большого налогового маневра в нефтяной отрасли, передает ТАСС.
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