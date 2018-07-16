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Творческие коллективы будут выступать в Джамгаровском парке
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Творческие коллективы будут выступать в Джамгаровском парке 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Музыканты из Лосиноостровского района будут выступать в Джамгаровском парке. Для этого в парке установили деревянную эстраду с танцполом. Кроме того, в ближайшее время на центральной аллее парка появится павильон шахматного клуба и пункт проката. Об этом рассказал директор ПКиО «Бабушкинский» во время осмотра хода благоустройства префектом СВАО Валерием Виноградовым.
— Необходимо задействовать сцену при подготовке и проведении мероприятий, приуроченных ко Дню города, — подчеркнул Валерий Виноградов.
Основная часть благоустройства Джамгаровского парка была проведена в предыдущие годы. А этим летом здесь восстановили дорожки, положили новый асфальт, подсеяли газоны. Бускин добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с армянской диаспорой Москвы об установке памятного знака в честь братьев Джамгаровых. В конце 19 — начале 20 века при их содействии здесь появился Джамгаровский пруд и парк, первая добровольная пожарная дружина, гимназия, телефонная станция, водопровод и своя газета «Лосиноостровские вести». (иб)
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