Птичий грипп обнаружили на двух площадках «Евродона» по выращиванию индейки

Генный материал вируса гриппа птиц выявлен на двух из 24 площадок агрохолдинга «Евродон», одного из крупнейших в России промышленных производителей мяса индейки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга. Представитель «Евродона» подтвердил «Ведомостям» эту информацию, уточнив, что вспышку выявили в воскресенье, 15 июля.

Это уже третья вспышка птичьего гриппа на площадках «Евродона» менее чем за два года. Первую выявили в декабре 2016 г. Тогда «Евродон» уничтожил 700 000 голов птиц, или около 6% общего годового поголовья. Весной 2017 г. болезнь вновь поразила птиц компании, пришлось уничтожить еще 300 000 голов. Совокупный ущерб от двух вспышек превышает 2 млрд руб., сообщал представитель «Евродона».

Птичий грипп — вирусная инфекция, поражающая пищеварительную и респираторную систему и большую часть внутренних органов животного. При сверхостром течении болезни птицы неожиданно гибнут, при остром — находятся в угнетенном состоянии, с повышенной температурой и проч. Некоторые штаммы заболевания передаются людям.