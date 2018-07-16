Ещё
Птичий грипп обнаружили на двух площадках «Евродона» по выращиванию индейки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Птичий грипп обнаружили на двух площадках «Евродона» по выращиванию индейки 

Ведомости 43 минуты назад
Генный материал вируса гриппа птиц выявлен на двух из 24 площадок агрохолдинга «Евродон», одного из крупнейших в России промышленных производителей мяса индейки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга. Представитель «Евродона» подтвердил «Ведомостям» эту информацию, уточнив, что вспышку выявили в воскресенье, 15 июля.
Это уже третья вспышка птичьего гриппа на площадках «Евродона» менее чем за два года. Первую выявили в декабре 2016 г. Тогда «Евродон» уничтожил 700 000 голов птиц, или около 6% общего годового поголовья. Весной 2017 г. болезнь вновь поразила птиц компании, пришлось уничтожить еще 300 000 голов. Совокупный ущерб от двух вспышек превышает 2 млрд руб., сообщал представитель «Евродона».
Птичий грипп — вирусная инфекция, поражающая пищеварительную и респираторную систему и большую часть внутренних органов животного. При сверхостром течении болезни птицы неожиданно гибнут, при остром — находятся в угнетенном состоянии, с повышенной температурой и проч. Некоторые штаммы заболевания передаются людям.
Ведомости: последние новости
Лоббист En+ Дерипаски добивается снятия санкций через иностранных дипломатов в США Семь человек пострадали при взрыве на предприятии «Сургутнефтегаза» в ХМАО «Яндекс» получил разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина376
Туринская плащаница оказалась подделкой110
Грудинин развелся63
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»394
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией108
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение