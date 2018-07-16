Евросоюз ввел временные ограничения на поставки птицы из России

В ведомстве отметили, что подобные меры связаны с возникновением на территории ряда областей России очагов высокопатогенного гриппа птиц. Ограничения касаются самого птичьего мяса, полуфабрикатов из него, а также не подверженной обработкам продукции и непереработанных побочных продуктов животного происхождения.

С 21 июня Казахстан временно запретил ввоз птицы из Курской, Пензенской и Самарской областей России из-за птичьего гриппа. Всего в список запрещенных для ввоза в страну попала продукция 36 российских птицефабрик.