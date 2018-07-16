Южноуральским алиментщикам стучат не в двери, а в стену

Задолжав своему единственному несовершеннолетнему сыну более 500 тысяч рублей, 44-летний отец умело уходил от ответственности. Мужчина проживал в коммунальной квартире, нигде официально не работал, не имел автомобиля, имущества, банковских счетов, и не собирался покидать пределы России. Застать должника дома приставам долгое время не удавалось, пока им не помог сосед алиментщика. Выяснилось, что скрывающийся от уплаты долгов копейчанин открывает дверь в свою комнату только друзьям на условный стук в стену. Этим и воспользовались приставы, оперативно доставив должника в суд. В суде мужчина получил 13 суток административного ареста. Если в течение двух месяцев после отбытия наказания должник не трудоустроится и не начнет выплачивать алименты, его ждет более длительное лишение свободы в рамках уголовного дела.