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Южноуральским алиментщикам стучат не в двери, а в стену
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Южноуральским алиментщикам стучат не в двери, а в стену 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Оригинальную операцию по поимке злостного неплательщика алиментов провели судебные приставы города Копейска, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области.
Задолжав своему единственному несовершеннолетнему сыну более 500 тысяч рублей, 44-летний отец умело уходил от ответственности. Мужчина проживал в коммунальной квартире, нигде официально не работал, не имел автомобиля, имущества, банковских счетов, и не собирался покидать пределы России. Застать должника дома приставам долгое время не удавалось, пока им не помог сосед алиментщика. Выяснилось, что скрывающийся от уплаты долгов копейчанин открывает дверь в свою комнату только друзьям на условный стук в стену. Этим и воспользовались приставы, оперативно доставив должника в суд. В суде мужчина получил 13 суток административного ареста. Если в течение двух месяцев после отбытия наказания должник не трудоустроится и не начнет выплачивать алименты, его ждет более длительное лишение свободы в рамках уголовного дела.
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