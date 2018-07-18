Одобрен законопроект о сотрудничестве арктических стран

Норвегией и Правительство РФ одобрило проект федерального закона о ратификации программы приграничного сотрудничества с Финляндией Швецией . «Коларктик» поможет воплотить совместные приграничные планы и обеспечит дополнительный приток денежных средств регионам.

Цель «Коларктик» — поддержание стабильности экономики и привлекательности регионов-участников для повышения интереса к природным красотам Арктики. Также предполагается рациональное использование природных ресурсов на программной территории.

— На реализацию соглашения после его утверждения будут направлены средства федерального бюджета в размере 12,3 миллиона евро в качестве российского взноса в программу. Общий бюджет программы составляет 49,4 миллиона евро, — сообщается в материалах заседания Правительства РФ.

Инициатива связывает несколько регионов стран-участниц. От России — Ненецкий АО, Мурманская и Архангельская области, от Финляндии — губерния Лапландия, от Норвегии — губернии Финнмарк, Нурланд и Тромс, губерния Норрботтен от Швеции. Также в России программа захватит прилегающие территории: Карелию , Коми и Санкт-Петербург