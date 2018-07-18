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Одобрен законопроект о сотрудничестве арктических стран
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Одобрен законопроект о сотрудничестве арктических стран 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Правительство РФ одобрило проект федерального закона о ратификации программы приграничного сотрудничества с Финляндией, Норвегией и Швецией. «Коларктик» поможет воплотить совместные приграничные планы и обеспечит дополнительный приток денежных средств регионам.
Цель «Коларктик» — поддержание стабильности экономики и привлекательности регионов-участников для повышения интереса к природным красотам Арктики. Также предполагается рациональное использование природных ресурсов на программной территории.
— На реализацию соглашения после его утверждения будут направлены средства федерального бюджета в размере 12,3 миллиона евро в качестве российского взноса в программу. Общий бюджет программы составляет 49,4 миллиона евро, — сообщается в материалах заседания Правительства РФ.
Инициатива связывает несколько регионов стран-участниц. От России — Ненецкий АО, Мурманская и Архангельская области, от Финляндии — губерния Лапландия, от Норвегии — губернии Финнмарк, Нурланд и Тромс, губерния Норрботтен от Швеции. Также в России программа захватит прилегающие территории: Карелию, Коми и Санкт-Петербург.
— В уже состоявшихся двух раундах приема заявок в программу одобрено финансирование 13 стандартных проектов с участием организаций из Мурманской области в сфере охраны окружающей среды, поддержки предпринимательства, развития транспортных сетей и один крупный инфраструктурный проект, направленный на развитие приграничных дорог, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Мурманской области.
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