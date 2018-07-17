В ВВО завершилась весенняя призывная кампания

В лучшую сторону по организации призыва отмечаются военные комиссариаты Бурятии , Забайкальского и Хабаровского краев.

В ходе весенней призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа призвано более 9 тысяч новобранцев, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, все они уже прибыли в учебные центры округа для прохождения службы.

В лучшую сторону по организации призыва отмечаются военные комиссариаты Бурятии, Забайкальского и Хабаровского краев.

Четыре новобранца отправлены для прохождения службы в спортивные роты, в частности, трое из них пройдут военную службу в Сочи , а один в Самаре

В научную роту в Санкт-Петербурге убыл юноша из Хабаровского края . Он будет заниматься научной работой в области IT –технологий.

Из общего числа призывников лишь 12 человек направлены на альтернативную гражданскую службу.

Стоит отметить, что для доставки молодого пополнения было задействовано свыше 10 воинских эшелонов, военно-транспортная авиация округа, часть воинских команд была перевезена рейсами гражданской авиации.