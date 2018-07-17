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В ВВО завершилась весенняя призывная кампания
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В ВВО завершилась весенняя призывная кампания 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В лучшую сторону по организации призыва отмечаются военные комиссариаты Бурятии, Забайкальского и Хабаровского краев.
В ходе весенней призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа призвано более 9 тысяч новобранцев, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, все они уже прибыли в учебные центры округа для прохождения службы.
В лучшую сторону по организации призыва отмечаются военные комиссариаты Бурятии, Забайкальского и Хабаровского краев.
Четыре новобранца отправлены для прохождения службы в спортивные роты, в частности, трое из них пройдут военную службу в Сочи, а один в Самаре.
В научную роту в Санкт-Петербурге убыл юноша из Хабаровского края. Он будет заниматься научной работой в области IT –технологий.
Из общего числа призывников лишь 12 человек направлены на альтернативную гражданскую службу.
Стоит отметить, что для доставки молодого пополнения было задействовано свыше 10 воинских эшелонов, военно-транспортная авиация округа, часть воинских команд была перевезена рейсами гражданской авиации.
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