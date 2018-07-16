«Мосприрода» приглашает жителей ЮЗАО на экскурсии

Мосприрода 17 и 18 июля приглашает посетить экскурсии, занятия кружков и тематические мероприятия на природных территориях и в эколого-просветительских центрах ЮЗАО.

17 июля в 11:00 — интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Мой парк. Мой город» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). Экскурсия предлагает знакомство с основной экспозицией экоцентра, с возможностью экономии ресурсов в собственной квартире, с понятиями «ООПТ», «Заказник». Участников ждет интерактивное путешествие по заказнику «Воробьевы горы» с помощью экспоната «Живые 3D метки», знакомство с некоторыми видами, занесенными в Красную книгу Москвы, на примере фауны и флоры «Воробьевых гор». Мероприятие 7 +. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой необходимо иметь сменную обувь.

17 июля в 11:00 — «Сказки под сосной» на природных территориях «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 2). Чтение экологических сказок о природе на свежем воздухе. Обсуждение, разгадывание загадок, подвижные игры. Мероприятие 3 +. Подробная информация по телефону: 8 (495) 426-00-22.

17 июля в 12:00 — квест «Птица счастья» на природных территориях «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 2). В ходе квеста участникам предстоит собрать паззл с изображением птицы и ответить на орнитологические вопросы. Мероприятие 7 +. Подробная информация по телефону: 8 (495) 426-00-22.

17 июля в 13:30 — эколого-историческая экскурсия «Улицами Москвы» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). Посетители знакомятся со знаковыми московскими достопримечательностями (Кремль, Останкинская телебашня, зоопарк, Ленинградский вокзал, Большой театр, Третьяковская галерея) через рассказ экскурсовода и презентацию на экране. Материал закрепляется игрой с картой столицы при помощи фишек и графических подсказок. Мероприятие 7 +. Экскурсия проводится по предварительной записи по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой иметь сменную обувь.

17 июля в 19:30 — занятие кружка для взрослых «Следопыт» в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Участники смогут научиться узнавать птиц по голосам, читать следы животных, погрузиться в удивительный мир профессиональных зоологов и ботаников, в котором происходит столько всего интересного. Участником кружка может стать любой, главное условие — любовь к природе. Мероприятие 18 +. Предварительная запись не требуется, дополнительная информация по телефону: 8 (916) 306-56-50.

18 июля в 11:00 — интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Мой парк. Мой город» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). Экскурсия предлагает знакомство с основной экспозицией экоцентра, с возможностью экономии ресурсов в собственной квартире, с понятиями «ООПТ», «Заказник». Участников ждет интерактивное путешествие по заказнику «Воробьевы горы» с помощью экспоната «Живые 3D метки», знакомство с некоторыми видами, занесенными в Красную книгу Москвы, на примере фауны и флоры «Воробьевых гор». Мероприятие 7 +. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой необходимо иметь сменную обувь.

18 июля в 13:30 — эколого-историческая экскурсия «По знаковым строениям Москвы, хорошо различимым с Воробьевых гор» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). Занятие предполагает: подъем на смотровую площадку, расположенную рядом с Президиумом Академии наук; рассказ о достопримечательностях города; возвращение в экоцентр «Воробьевы горы»; работу с картами Москвы (для взрослых посетителей по желанию); просмотр документального фильма об одном из рассмотренных строений в нашем уютном кинотеатре. Мероприятие 7 +. Экскурсия проводится по предварительной записи по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой иметь удобную обувь.

18 июля в 14:00 — творческое занятие «Арт Среда» в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3. Предварительная запись не требуется, дополнительная информация по телефону (916) 306-56-50.