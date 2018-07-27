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Участники «Московского долголетия» установили рекорд
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Участники «Московского долголетия» установили рекорд 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На фестивале выступили пенсионеры каждого Округа столицы.
Танцевальный марафон «Московское долголетие» проходит в парке «Сокольники». Посетители территориальных центров социального обслуживания соревнуются в мастерстве исполнения бальных танцев.
Участники марафона танцуют вальс, танго и другие танцы. Пары и одиночные танцоры представляют каждый административный округ столицы.
— Это первый танцевальный марафон в рамках программы «Московское долголетие», — сказал министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента труда и социальной зашиты населения Владимир Петросян. — Мы хотим, чтобы такие мероприятия стали проводить и другие регионы страны. Кроме этого, на фестивали установили рекорд— 1077 человек одновременно станцевали зумбу. Флешмоб внесут в реестр рекордов России.
— Мы рады стать частью такого грандиозного события, — сказали посетители ТЦСО «Можайский» Валерий и Любовь Ратушные. — На пенсии нужно танцевать, радоваться каждому дню и не думать о возрасте!
Эксперты рассказали, какой вклад программа «Московское долголетие» вносит в жизнь москвичей старшего возраста.
Ольга Твардовская, психолог:
— «Московское долголетие» очень значимо для пенсионеров, ведь они не чувствуют себя покинутыми, видят защиту не только со стороны родственников, но и государства. Моя мама — пенсионерка, она ходит на кружки в рамках этой программы и очень ими довольна. Я и сама не против принять участие в «Московском долголетии» в качестве преподавателя или психолога (подробнее…).
Напомним, что проект «Московское долголетие» разработан для москвичей старшего возраста, которые хотят реализовать себя и получить новые возможности для активного проведения досуга. Программы проекта реализуются в 28 московских парках.
Кстати, с марта 2018 года участниками проекта «Московское долголетие» стали уже 115 тысяч пенсионеров города.
Выбрать кружок, секцию, мастер-класс по душе и рядом с домом может сегодня любой москвич, вышедший на пенсию. На выбор предлагаются активности по направлениям: спорт, досуг и творчество, обучение и развитие.
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