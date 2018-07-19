Активист Pussy Riot рассказал о подготовке акции на финале ЧМ-2018

В интервью Русской службе BBC Верзилов сообщил, что подготовка акции заняла около четырёх недель. Полицейскую форму участники купили в обычном магазине, а в «Лужники» попали с помощью подлинных паспортов болельщика и билетов.

«Несколько нам удалось купить заблаговременно… Другие нам отдали наши друзья из-за рубежа, которые решили не приезжать на чемпионат… Мы сидели на обычных местах, это не была vip-зона, 30-й ряд», — сказал Верзилов. Он отметил, что форму на стадион участники группы пронесли в рюкзаках.

«Вообще у всех есть ощущение такого мифического кольца безопасности вокруг «Лужников», кордонов, через которые невозможно прорваться… На самом деле любой человек с паспортом болельщика, билетом и рюкзаком мог туда пройти», — добавил Верзилов. По его словам, в перерыве после первого тайма участники Pussy Riot ушли в туалет, переоделись и вернулись на свой сектор уже в форме.

По итогам рассмотрения дела о нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях все участники акции были приговорены к административному аресту на 15 суток и трёхлетнему запрету на посещение спортивных мероприятий.