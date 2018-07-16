«Единая Россия» и «Коммунисты России» выдвинули кандидатов на довыборы в Госдуму в Твери 

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Кандидаты политических партий "Единая Россия" и «Коммунисты России» подали документы в избирательную комиссию Тверской области для участия в дополнительных выборах депутата Государственной думы. Об этом в понедельник сообщили в избиркоме.
"В избирательную комиссию Тверской области представили документы о выдвижении кандидатами в депутаты Государственной думы VII созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180 Клейменов Илья Юрьевич, выдвинутый политической партией «Коммунисты России»…, и Веремеенко Сергей Алексеевич…, выдвинутый политической партией «Единая Россия», — уточнили в пресс-службе.
Таким образом, на дополнительные выборы депутата Госдумы от Тверской области выдвинуто семь кандидатов. Ранее сообщалось, что первым кандидатом стал самовыдвиженец Сергей Жегунов, затем документы подал кандидат от Партии пенсионеров Александр Гришин, кандидат от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Булатов, КПРФ выдвинула Вадима Соловьева, а "Справедливую Россию" представляет Сергей Юровский.
Прием документов на выдвижение кандидатов от политических партий завершится 21 июля.
Довыборы состоятся 9 сентября. Депутатское кресло в Госдуме от Тверской области стало вакантным в начале октября 2017 года, когда президент России назначил депутата Владимира Васильева врио главы Республики Дагестан.