Пьера Нарцисса оскорбил пост Кожевниковой об отказе болеть за чернокожих

Мавритании, Мали, Камеруна, Певец Пьер Нарцисс прокомментировал пост актрисы Марии Кожевниковой, которая сообщила в Instagram, что перед матчем за звание чемпиона мира по футболу она будет болеть за сборную Хорватии , потому что сборная Франция состоит из представителей Конго Алжира и других африканских стран.

Ее слова раскритиковал чернокожий певец Пьер Нарцисс:

«Я не знаю, кто такая Мария Кожевникова. Мне безразличны ее комментарии. В игре главное — кто сильнее на поле. Это не зависит от цвета кожи. Хорваты белые, и что, они выиграли? Выиграли черные, из Анголы , Камеруна и других стран. Получается, мы сильнее. Результат есть результат», — заявил Нарцисс «Ридусу»

По его словам, большинство россиян не обращает внимания на расу или национальность других людей.

«Только такие, как она (Кожевникова, прим ВЗГЛЯД), могут так выражаться. А люди воспитанные, которые образование получили, знают, что сегодня цвет кожи не имеет значения», — отметил певец.