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Пьера Нарцисса оскорбил пост Кожевниковой об отказе болеть за чернокожих
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Пьера Нарцисса оскорбил пост Кожевниковой об отказе болеть за чернокожих 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Участник проекта «Фабрика» певец Пьер Нарцисс оскорбился после заявления актрисы Марии Кожевниковой, которая отказалась болеть за сборную Франции, потому что там много чернокожих игроков.
Певец Пьер Нарцисс прокомментировал пост актрисы Марии Кожевниковой, которая сообщила в Instagram, что перед матчем за звание чемпиона мира по футболу она будет болеть за сборную Хорватии, потому что сборная Франция состоит из представителей Конго, Мавритании, Мали, Камеруна, Алжира и других африканских стран.
Ее слова раскритиковал чернокожий певец Пьер Нарцисс:
«Я не знаю, кто такая Мария Кожевникова. Мне безразличны ее комментарии. В игре главное — кто сильнее на поле. Это не зависит от цвета кожи. Хорваты белые, и что, они выиграли? Выиграли черные, из Анголы, Камеруна и других стран. Получается, мы сильнее. Результат есть результат», — заявил Нарцисс «Ридусу».
По его словам, большинство россиян не обращает внимания на расу или национальность других людей.
«Только такие, как она (Кожевникова, прим ВЗГЛЯД), могут так выражаться. А люди воспитанные, которые образование получили, знают, что сегодня цвет кожи не имеет значения», — отметил певец.
Напомним, в минувшее воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве сборная Франции переиграла соперников из Хорватии в финале чемпионата мира по футболу 2018 года в России со счетом 4:2.
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