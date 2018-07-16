Россиянам снова разрешат продавать грибы и ягоды

Госдума осенью рассмотрит законопроект, позволяющий торговать собранными ягодами и грибами.

Как сообщает Интерфакс, депутаты Госдумы намерены представить законопроект, который снимет «искусственные барьеры» по сбору населением ягод, грибов, орехов и лекарственного сырья. Ожидается, что документ будет внесен на рассмотрение осенью.

Как отметил председатель профильного комитета Николай Николаев , необходимо дать возможность россиянам зарабатывать на продаже грибов и ягод.

По его словам, на данный момент, в соответствии с Лесным кодексом, если человек хочет продать собранные грибы-ягоды, он должен арендовать лесной участок. В результате целые деревни лишены возможности такого заработка.