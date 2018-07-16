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Над Санкт-Петербургом началась репетиция авиационной части парада
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Над Санкт-Петербургом началась репетиция авиационной части парада 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Днем в понедельник, 16 июля, над Санкт-Петербургом началась репетиция авиационной части парада ко Дню ВМФ.
Очевидцы выкладывают фотографии в социальные сети. Над центральной частью города несколько раз пролетели группы самолетов и вертолетов. Жители могут полюбоваться элементами праздничного парада уже сейчас.
Напомним, что основные мероприятия ко Дню ВМФ состоятся в Петербурге и Кронштадте 29 июля. В параде будут участовать 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов, а также четыре тысячи военнослужащих.
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