Днем в понедельник, 16 июля, над Санкт-Петербургом началась репетиция авиационной части парада ко Дню ВМФ.
Очевидцы выкладывают фотографии в социальные сети. Над центральной частью города несколько раз пролетели группы самолетов и вертолетов. Жители могут полюбоваться элементами праздничного парада уже сейчас.
Напомним, что основные мероприятия ко Дню ВМФ состоятся в Петербурге и Кронштадте 29 июля. В параде будут участовать 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов, а также четыре тысячи военнослужащих.