Над Санкт-Петербургом началась репетиция авиационной части парада

Днем в понедельник, 16 июля, над Санкт-Петербургом началась репетиция авиационной части парада ко Дню ВМФ.

Очевидцы выкладывают фотографии в социальные сети. Над центральной частью города несколько раз пролетели группы самолетов и вертолетов. Жители могут полюбоваться элементами праздничного парада уже сейчас.