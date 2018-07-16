Пруд в Лосинке будут пристально охранять до середины сентября

Несмотря на то, что купание в водоеме официально запрещено, здесь регулярно находятся желающие поплавать. За последнее десятилетие в водоеме утонуло более 25 человек; а меньше месяца назад погибла девочка-подросток.

В этой связи власти округа и сотрудники правопорядка уделяют особое внимание безопасности отдыхающих; патрулирование организовано в любую погоду. А в жаркие дни, а также в выходные и праздничные дни к дежурствам присоединяется глава управы Лосиноостровского района Павел Литовченко и его заместители.

Как рассказал консультант отдела по вопросам ЖКХ и Б управы Лосиноостровского района Павел Пиленко, теперь на пруду с девяти утра до двух ночи на пруду дежурит наряд полиции, по периметру пруда — двенадцать дружинников. Они не только следят, чтобы люди не лезли в воду, но и проводят профилактические беседы, раздают листовки с правилами поведения на водоеме.

— Мы взяли на себя ответственность за безопасность жителей, и мне бы очень хотелось сказать, что вероятность несчастных случаев значительно снизилась. Но надо понимать, что безопасность детей — это, прежде всего, задача родителей, — говорит консультант отдела по вопросам ЖКХ и Б управы Лосиноостровского района Павел Пиленко.

В таком режиме патрулирование будет проводиться до первой половины сентября. (иб)