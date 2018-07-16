Встречи на высшем уровне СССР/РФ и США в Хельсинки. Досье

Встречи на высшем уровне СССР ( РФ ) и США В период холодной войны Финляндия неоднократно предоставляла переговорную площадку для главных геополитических соперников — СССР и США. Придерживаясь политики нейтралитета и не являясь членом НАТО , эта страна часто выступала посредником при решении острых международных проблем.

30 июля и 2 августа 1975 года в Хельсинки состоялись переговоры генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и президента США Джеральда Форда . Оба лидеры прибыли в столицу Финляндии для участия в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главными темами саммита стали проблемы разоружения и ограничения стратегических вооружений. Достигнутые в Хельсинки предварительные соглашения легли в основу Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), подписанного в 1979 году.

В третий раз Хельсинки стал местом проведения переговоров лидеров двух стран 21 марта 1997 года, в период активного сближения России с Западом. Президенты РФ и США Борис Ельцин Билл Клинтон высказались за формирование стабильной и демократической Европы и усиление роли ОБСЕ в решении проблем европейской безопасности. Встреча положила начало обсуждению Договора по сокращению стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3; подписан в Праге в 2010 году). Кроме того, президенты заявили о необходимости подписания документа между Россией и НАТО (заключен в мае того же года в Париже). Еще одной темой было возможное вступление стран бывшего соцлагеря в НАТО. На пресс-конференции по итогам встречи Борис Ельцин назвал расширение блока на Восток «ошибкой». Однако руководство альянса не стало учитывать его мнение.

Международные конгрессы и совещания

Во второй половине XX века в Хельсинки также проходили различные международные конгрессы и совещания, направленные на поддержание стратегической стабильности во время холодной войны и других конфликтов.

22-29 июня 1955 года и 10-15 июля 1965 года в столице Финляндии состоялись крупные форумы, посвященные проблемам поддержания мира, — Всемирная ассамблея мира и Всемирный конгресс за мир. Участники Конгресса, прошедшего в разгар войны во Вьетнаме , выступили с призывом к выводу всех вооруженных сил США из страны.

17 ноября 1969 года в Хельсинки начались советско-американские переговоры о контроле над вооружениями, задачей которых было достижение компромисса в сфере ограничения стратегических наступательных вооружений. Делегации возглавляли директор Агентства США по контролю над вооружениями и по разоружению Джерард Смит и замминистра иностранных дел СССР Владимир Семенов . Благодаря нескольким успешным раундам, проведенным в столице Финляндии, а также в Вене , стала возможна встреча руководителя СССР Леонида Брежнева и президента США Ричарда Никсона Москве 26 мая 1972 года. Тогда были подписаны первые советско-американские соглашения по стратегическим вооружениям — Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений.

1 августа 1975 года в Хельсинки представители 33 европейских государств (включая СССР), а также США и Канады подписали Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Документ, содержащий такие принципы, как неприменение силы, территориальная целостность государств, мирное урегулирование споров и невмешательство во внутренние дела, положил начало процессу, который получил название «разрядка международной напряженности». В результате подписания Акта возникла организация СБСЕ (с 1 января 1995 года — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ).

23-26 сентября 1976 года в Хельсинки прошла Всемирная конференция за прекращение гонки вооружений, за разоружение и разрядку.