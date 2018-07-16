Китай и Евросоюз договорились о проведении обменов по правам человека 

ПЕКИН, 16 июл — РИА Новости. ЕС и КНР договорились проводить обмены по правам человека как в двустороннем формате, так и на международном уровне, говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении по итогам 20-го саммита ЕС-КНР.
"Китай и ЕС договорились продолжать обмены по правам человека на двустороннем и международном уровнях, в том числе и посредством механизма по правам человека ООН", — говорится в заявлении.
Отмечается, что стороны намерены поддерживать контакты по данному вопросу «на основе взаимного уважения и равноправия».