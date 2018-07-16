Китай и Евросоюз договорились о проведении обменов по правам человека

ЕС и ПЕКИН, 16 июл — РИА Новости КНР договорились проводить обмены по правам человека как в двустороннем формате, так и на международном уровне, говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении по итогам 20-го саммита ЕС-КНР. "Китай и ЕС договорились продолжать обмены по правам человека на двустороннем и международном уровнях, в том числе и посредством механизма по правам человека ООН ", — говорится в заявлении. Отмечается, что стороны намерены поддерживать контакты по данному вопросу «на основе взаимного уважения и равноправия».