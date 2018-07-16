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В эфире НСН началась пресс-конференция о запрете алкоголя в спальных районах
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В эфире НСН началась пресс-конференция о запрете алкоголя в спальных районах 

Национальная Служба Новостей 42 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Участники пресс-конференции НСН расскажут об инициативе запрета продажи алкоголя в спальных районах и жилых домах.
В конце июня прошло обсуждение концепции федерального проекта «Здоровый образ жизни», в ходе которого был поднят вопрос реализации одного из пунктов — запрета на продажу алкоголя в жилых домах и спальных районах. Разработкой этого проекта занимается экспертное сообщество совместно с Общероссийским народным фронтом. Предполагается, что к осени работа над программой будет завершена.
Как утверждают авторы инициативы, это позволит снизить алкоголизацию населения. Согласно статистике Минздрава, за последние 12 лет, заболеваемость алкоголизмом в России снизилась в два раза благодаря ограничительным мерам и пропаганде здорового образа жизни
Участники пресс-конференции НСН расскажут подробнее о федеральном проекте «Здоровый образ жизни», а также о запрете на продажу алкоголя в спальных районах.
В пресс-конференции примут участие: Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн; Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, Член Центрального штаба ОНФ, заслуженный врач РФ Николай Говорин; Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин. Онлайн-трансляция пресс-конференции из пресс-центра НСН доступна здесь.
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