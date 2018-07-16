Известный челябинский эколог разорвал отношения с общественниками

Известный челябинский общественник Виталий Безруков покинул благотворительный экологический фонд «Моя планета». За ним последовал заместитель директора и руководитель экологической приемной Николай Куцев, сообщил источник « ФедералПресс

Виталий Безруков уточнил, что решил уйти по собственному желанию.

«Мы всей командой покинули работу в фонде, надеемся, что у нового состава получится реализовать их новые проекты. Состав фонда обновился на 100% и учредители фонда решили сделать ставку на позитивные экологические проекты и акции», — прокомментировал он.

Сегодня директором «Моей планеты» стала выпускница факультета экологии ЧелГУ Ксения Галкина. Ее кандидатуру единогласно утвердил совет фонда.

«Сейчас идет формирование новой команды в фонде. Ставку будем делать только на специалистов -экологов, а также экологов, имеющих опыт в преподавательской и просветительской деятельности, — рассказала она. — Команда в фонде будет обновлена на 100% и фонд больше не будет заниматься старыми проектами. Из старого планируется сохранить только экологическую приемную. Сейчас работа экологической приемной приостановлена сроком на две недели. Мы планируем полностью уйти в формирование позитивных экологических мероприятий, экологическое образование и экологическое просвещение граждан, а также формировать положительные социально значимые экологические проекты».

«ФедералПресс» напоминает, что не так давно Виталий Безруков был включен в состав межведомственного экспертного совета по проблемам управления отходами при правительстве России . Кроме него, в структуру попали лишь четыре представителя регионов со всей страны.

Фото: личная страница Виталия Безрукова в Facebook