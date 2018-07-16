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В Уфе после вспышки бешенства животных усилен карантин
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В Уфе после вспышки бешенства животных усилен карантин 

ГОРОБЗОР.РУ 40 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В уфимском микрорайоне Шакша проводятся мероприятия при карантине. Как сообщает городская мэрия, на территории проходят действия согласно разработанному «Уфимской городской ветеринарной станции» и МЧС плану.
По словам начальника отдела противоэпизоологических мероприятий Альмира Зайлялова, все домашние животные на территории карантина привиты повторно. За людьми, которые контактируют с зараженными питомцами, ведется наблюдение. Также он подчеркнул, что единственным средством от повторной вспышки бешенства является прививание всех домашних животных в обязательном порядке.
Напомним, что карантин по бешенству в Калининском районе Уфы установлен с 4 июля текущего года. Территория ограничений действует в районе улиц Рафита Исламова до реки Уфа и Мелеузовской до озера Брызгалово. В это время запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаска собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы карантинной территории, а также отлов диких животных на ней.
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