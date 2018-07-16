Карантин по бешенству в Уфе: домашние животные привиты повторно

Накануне в микрорайоне Шакша на участке от улицы Рафита Исламова до реки Уфа, и от Мелеузовской до озера Брызгалово объявлен карантин. Начальник отдела противоэпизоологических мероприятий «Уфимской городской ветеринарной станции» Альмир Зайлялов рассказал о том, как обстоят дела на сегодняшний день.

Все домашние животные привиты повторно