Карантин по бешенству в Уфе: домашние животные привиты повторно 

Накануне в микрорайоне Шакша на участке от улицы Рафита Исламова до реки Уфа, и от Мелеузовской до озера Брызгалово объявлен карантин. Начальник отдела противоэпизоологических мероприятий «Уфимской городской ветеринарной станции» Альмир Зайлялов рассказал о том, как обстоят дела на сегодняшний день.
Все домашние животные привиты повторно
— На территории ведутся плановые мероприятия, согласно плану, разработанному совместно с МЧС. Все домашние животные на данной территории привиты повторно. За людьми, находящимися в контакте с зараженным животным ведется наблюдение, — рассказали в районной администрации. Вопрос по проведению карантийных мероприятий взят на особый контроль.