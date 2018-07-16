В деревне Большой Сабск Волосовского района введен карантин

В деревне Большой Сабск Волосовского района Ленинградской области введены карантинные меры в связи с африканской чумой свиней (АЧС).

Как сообщили в пресс-службе Правительства 47 региона, очаг африканской чумы свиней зарегистрирован в Волосовском районе области: в одном из подсобных хозяйств выявлено животное, павшее от АЧС.

На выезде из деревни Большой Сабск выставлен круглосуточный контрольно-карантинный пост. Остальные выезды из населенного пункта перекрыты бетонными блоками. Около деревни Вязок оборудован контроль-пропускной ветеринарно-полицейский пункт.

Администрация Волосовского района просит жителей усилить меры по биологической безопасности своих хозяйств:

Недопущение посторонних лиц;

Не скармливать пищевые отходы свиньям;

Воздержаться от посещения лесов;

Обеспечить безвыгульное содержание свиней;

Перед входом в сарай разместить дезковрик, пропитанный дезраствором;

Не посещать другие хозяйства;

Корма использовать только при наличии ветеринарного свидетельства.

Также в районе введен запрет на:

на проведение ярмарок,

реализация домашней продукции свиноводства,

убой животных.

О случаях несанкционированной реализации поросят, других видов животных и продукции животноводства, в том числе развозной торговли с машин, при обнаружении трупов свиней, а также диких кабанов, администрация района просит сообщать сообщать в ЕДДС Волосовского района 8 (81373) 23-190 или государственную ветеринарную службу Волосовского района по телефонам:

8-81373-23-182 8-81373-23-078 8-921-439-17-11 8-921-439-26-11