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В деревне Большой Сабск Волосовского района введен карантин
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В деревне Большой Сабск Волосовского района введен карантин 

Ivyborg.ru 43 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
В деревне Большой Сабск Волосовского района Ленинградской области введены карантинные меры в связи с африканской чумой свиней (АЧС).
Как сообщили в пресс-службе Правительства 47 региона, очаг африканской чумы свиней зарегистрирован в Волосовском районе области: в одном из подсобных хозяйств выявлено животное, павшее от АЧС.
На выезде из деревни Большой Сабск выставлен круглосуточный контрольно-карантинный пост. Остальные выезды из населенного пункта перекрыты бетонными блоками. Около деревни Вязок оборудован контроль-пропускной ветеринарно-полицейский пункт.
Администрация Волосовского района просит жителей усилить меры по биологической безопасности своих хозяйств:
Недопущение посторонних лиц;
Не скармливать пищевые отходы свиньям;
Воздержаться от посещения лесов;
Обеспечить безвыгульное содержание свиней;
Перед входом в сарай разместить дезковрик, пропитанный дезраствором;
Не посещать другие хозяйства;
Корма использовать только при наличии ветеринарного свидетельства.
Также в районе введен запрет на:
на проведение ярмарок,
реализация домашней продукции свиноводства,
убой животных.
О случаях несанкционированной реализации поросят, других видов животных и продукции животноводства, в том числе развозной торговли с машин, при обнаружении трупов свиней, а также диких кабанов, администрация района просит сообщать сообщать в ЕДДС Волосовского района 8 (81373) 23-190 или государственную ветеринарную службу Волосовского района по телефонам:
8-81373-23-182  8-81373-23-078  8-921-439-17-11  8-921-439-26-11
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