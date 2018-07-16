В Большом Сабске Ленинградской области ввели карантин из-за АЧС 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Карантинные меры в связи с африканской чумой свиней (АЧС) введены в деревне Большой Сабск Волосовского района Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
По данным пресс-службы, заболевание было выявлено у животного в личном подсобном хозяйстве на территории этого населенного пункта, после чего было решено принять меры против распространения АЧС.
"На выезде из деревни Большой Сабск выставлен круглосуточный контрольно-карантинный пост. Остальные выезды из населенного пункта перекрыты бетонными блоками. Около деревни Вязок оборудован контроль-пропускной ветеринарно-полицейский пункт. Для предотвращения распространения АЧС на всей территории МО «Сабское сельское поселение» до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации", — рассказали в пресс-службе.
В хозяйстве, где было обнаружено погибшее от АЧС животное, проведена механическая очистка помещений и дезинфекция, затем был проведен обход личных подсобных хозяйств граждан, оказавшихся в эпизоотическом очаге. «В результате выявлено 46 голов свиней, владельцам которых вручены требования о запрете убоя и перемещения животных», — сообщили в пресс-службе.
Мероприятия по противодействию распространению АЧС проводятся в Ленинградской области на протяжении семи лет. В муниципальных образованиях Ленинградской области вдоль государственной границы с Эстонией и административных границ с соседними регионами рядом с крупнотоварными животноводческими предприятиями создаются десятикилометровые буферные зоны, в которых не разводят свиней. Для снижения численности поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских хозяйствах на прилегающих к буферным зонам территориях ведется их перепрофилирование на содержание других видов животных. Вместо свиноводства фермеры при поддержке властей региона переходят на разведение коров, коз и овец, лошадей, кроликов, птицы или начинают заниматься пчеловодством.