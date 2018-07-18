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Поголовье свиней на «Правдинском свинопроизводстве» под Калининградом уничтожат из-за АЧС
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Поголовье свиней на «Правдинском свинопроизводстве» под Калининградом уничтожат из-за АЧС 

ТАСС 19 часов назад
Фото: Клопс.Ru
КАЛИНИНГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Все поголовье свиней на крупнейшем в Калининградской области свиноводческом предприятии «Правдинское Свинопроизводство» будет уничтожено из-за зафиксированной на нем вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
"Да, такое решение [о полном изъятии поголовья на предприятии] принято", — сказал Лысков, добавив, что убытки предприятию компенсируют из расчета 95,83 рубля за один килограмм живого веса.
Как сообщалось ранее, ЗАО «Правдинское Свинопроизводство» входит в группу компаний RBPI Group, которая занимается воспроизводством, выращиванием и откормом свиней на собственных свинокомплексах в Калининградской и Нижегородской областях. Свинокомплекс в Калининградской области рассчитан на 6200 свиноматок, полная производственная мощность оценивается в 180000 — 190000 убойных свиней в год.
Вспышка АЧС на предприятии была зафиксирована 11 июля. Вирус был обнаружен в крови содержащихся на комплексе свиней. Позднее поступило сообщение о введении карантина по АЧС также на предприятии «Откормочное» в Калининграде.
По данным областного минсельхоза, по состоянию на 13 июля в области зарегистрировано девять очагов АЧС. Сильнее всего пострадали Правдинский, Гвардейский, Черняховский, Полесский городские округа. Повсеместно принимаются меры по ликвидации очагов заболевания.
Дефицита мяса не ожидается
В министерстве отметили, что угрозы дефицита мяса в регионе в сложившейся ситуации нет, поскольку есть другие крупные производители свинины, кроме того, эта продукция завозится в область из других регионов России. Продавцы в торговых точках Калининграда говорят, что проблем с поставками свинины не испытывают, но отмечают, что местные поставщики начали повышать цены на продукцию.
АЧС вызывает вирус, который отличается высокой устойчивостью во внешней среде и может распространиться на большие территории. Факторами его передачи являются живые и павшие инфицированные животные, продукты убоя зараженных свиней, навоз, корма, инвентарь, транспорт, насекомые и грызуны.
АЧС не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для животных. Вакцины от АЧС пока не существует, возможно только уничтожение свиней для предотвращения распространения инфекции.
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