Поголовье свиней на «Правдинском свинопроизводстве» под Калининградом уничтожат из-за АЧС

КАЛИНИНГРАД , 18 июля. / ТАСС /. Все поголовье свиней на крупнейшем в Калининградской области свиноводческом предприятии «Правдинское Свинопроизводство» будет уничтожено из-за зафиксированной на нем вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Да, такое решение [о полном изъятии поголовья на предприятии] принято", — сказал Лысков, добавив, что убытки предприятию компенсируют из расчета 95,83 рубля за один килограмм живого веса.

Как сообщалось ранее, ЗАО «Правдинское Свинопроизводство» входит в группу компаний RBPI Group, которая занимается воспроизводством, выращиванием и откормом свиней на собственных свинокомплексах в Калининградской и Нижегородской областях. Свинокомплекс в Калининградской области рассчитан на 6200 свиноматок, полная производственная мощность оценивается в 180000 — 190000 убойных свиней в год.

Вспышка АЧС на предприятии была зафиксирована 11 июля. Вирус был обнаружен в крови содержащихся на комплексе свиней. Позднее поступило сообщение о введении карантина по АЧС также на предприятии «Откормочное» в Калининграде.

По данным областного минсельхоза, по состоянию на 13 июля в области зарегистрировано девять очагов АЧС. Сильнее всего пострадали Правдинский, Гвардейский, Черняховский, Полесский городские округа. Повсеместно принимаются меры по ликвидации очагов заболевания.

Дефицита мяса не ожидается

В министерстве отметили, что угрозы дефицита мяса в регионе в сложившейся ситуации нет, поскольку есть другие крупные производители свинины, кроме того, эта продукция завозится в область из других регионов России . Продавцы в торговых точках Калининграда говорят, что проблем с поставками свинины не испытывают, но отмечают, что местные поставщики начали повышать цены на продукцию.

АЧС вызывает вирус, который отличается высокой устойчивостью во внешней среде и может распространиться на большие территории. Факторами его передачи являются живые и павшие инфицированные животные, продукты убоя зараженных свиней, навоз, корма, инвентарь, транспорт, насекомые и грызуны.

АЧС не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для животных. Вакцины от АЧС пока не существует, возможно только уничтожение свиней для предотвращения распространения инфекции.