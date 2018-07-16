Ещё
Экс-полицейский и две подельницы сбрасывали орловцев в кредитную яму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-полицейский и две подельницы сбрасывали орловцев в кредитную яму 

РИА 57 40 минут назад
Фото: РИА 57
Несколько лет группа мошенников обирала до нитки ливенцев. С помощью поддельных справок и трудовых книжек им помогали брать кредиты, но деньги жертвы не получали. От этих махинаций пострадал 21 человек. Подробности уголовного дела раскрыл «Уездный город».
Один из пострадавших перебивался случайными заработками, немного помогали родственники. В 2011 году знакомая попросила его взять кредит для некой предпринимательницы Елены Мальцевой (в тот момент Животовой). Ему обещали денежное вознаграждение за беспокойство, обязательства перед банком должна была закрывать бизнес-леди. Мужчину удивило, что у незнакомки были справка о его доходах и копия трудовой книжки на его имя. Кроме того, женщина диктовала телефоны, по которым добросовестность заемщика подтверждали какие-то люди. До 2013 года на ливенца повесили около 981 тысячи рублей суммарного долга перед банками и мирофинансовыми организациями.
Параллельно мошенница «обрабатывала» других людей. Уборщица Должанского РАЙПО взяла для бизнес-леди 200 тысяч рублей кредитов. Елене Мальцевой удалось добиться крупных займов даже для инвалида 3 группы.
Летом 2014 года мошенница нашла себе помощников Екатерину Жирову и экс-полицейского Михаила Мишина, который работал начальником службы безопасности в НП «Ваше право».
«Мужчина подыскивал лиц из числа должников ООО «Лайт Мани», на которых можно оформить кредиты, и передавал Елене и Екатерине информацию. Именно Мишин убеждал заёмщиков банка, что Жирова и Мальцева якобы являются сотрудниками ООО «Лайт Мани» и могут легально помочь им получить кредиты в других кредитных учреждениях, чтобы погасить задолженности», — сообщает «Уездный город».
Так матери пятерых детей «повесили» к ее кредиту в 72 тысячи рублей еще 150 тысяч. С ее помощью мошенники обставляли свои дома, получая спальный и кухонный гарнитуры, кожаный диван, кушетку, холодильник. Другая женщина обеспечила три люстры, светильник галогеновый, линолеум, плинтуса, наличники, потолочную плитку, четыре рулона обоев, а всего потеряла 112 851 рубль.
Суд признал Елену Мальцеву виновной по всем эпизодам обвинения. Она отправится в колонию общего режима на семь лет. Екатерина Жирова получила наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии-поселении, но оно отсрочено до достижения ребёнком четырнадцатилетнего возраста. Михаил Мишин признан виновным в пособничестве. Ему суд назначил штраф 450 тысч рублей, но в связи с амнистией от наказания мужчину освободили.
Потерпевшим суд предложил подать гражданские иски о возмещении вреда. Из 21 человека решили это сделать только 11 потерпевших.
Сообщение Экс-полицейский и две подельницы сбрасывали орловцев в кредитную яму появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Завершено конкурсное производство в отношении ООО «Орел — АЛРОСА» Орловский тубдиспансер потребовал возмещения ущерба из-за взрыва банкомата «Орелстрой» поможет липецким обманутым дольщикам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина324
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»370
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией96
Грудинин развелся34
Трамп разозлился на Путина из-за видео183
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение