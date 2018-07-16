Экс-полицейский и две подельницы сбрасывали орловцев в кредитную яму

Несколько лет группа мошенников обирала до нитки ливенцев. С помощью поддельных справок и трудовых книжек им помогали брать кредиты, но деньги жертвы не получали. От этих махинаций пострадал 21 человек. Подробности уголовного дела раскрыл «Уездный город».

Один из пострадавших перебивался случайными заработками, немного помогали родственники. В 2011 году знакомая попросила его взять кредит для некой предпринимательницы Елены Мальцевой (в тот момент Животовой). Ему обещали денежное вознаграждение за беспокойство, обязательства перед банком должна была закрывать бизнес-леди. Мужчину удивило, что у незнакомки были справка о его доходах и копия трудовой книжки на его имя. Кроме того, женщина диктовала телефоны, по которым добросовестность заемщика подтверждали какие-то люди. До 2013 года на ливенца повесили около 981 тысячи рублей суммарного долга перед банками и мирофинансовыми организациями.

Параллельно мошенница «обрабатывала» других людей. Уборщица Должанского РАЙПО взяла для бизнес-леди 200 тысяч рублей кредитов. Елене Мальцевой удалось добиться крупных займов даже для инвалида 3 группы.

Летом 2014 года мошенница нашла себе помощников Екатерину Жирову и экс-полицейского Михаила Мишина, который работал начальником службы безопасности в НП «Ваше право».

«Мужчина подыскивал лиц из числа должников ООО «Лайт Мани», на которых можно оформить кредиты, и передавал Елене и Екатерине информацию. Именно Мишин убеждал заёмщиков банка, что Жирова и Мальцева якобы являются сотрудниками ООО «Лайт Мани» и могут легально помочь им получить кредиты в других кредитных учреждениях, чтобы погасить задолженности», — сообщает «Уездный город».

Так матери пятерых детей «повесили» к ее кредиту в 72 тысячи рублей еще 150 тысяч. С ее помощью мошенники обставляли свои дома, получая спальный и кухонный гарнитуры, кожаный диван, кушетку, холодильник. Другая женщина обеспечила три люстры, светильник галогеновый, линолеум, плинтуса, наличники, потолочную плитку, четыре рулона обоев, а всего потеряла 112 851 рубль.

Суд признал Елену Мальцеву виновной по всем эпизодам обвинения. Она отправится в колонию общего режима на семь лет. Екатерина Жирова получила наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии-поселении, но оно отсрочено до достижения ребёнком четырнадцатилетнего возраста. Михаил Мишин признан виновным в пособничестве. Ему суд назначил штраф 450 тысч рублей, но в связи с амнистией от наказания мужчину освободили.

Потерпевшим суд предложил подать гражданские иски о возмещении вреда. Из 21 человека решили это сделать только 11 потерпевших.

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