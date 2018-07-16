Ещё
Совет ЕС одобрил пакет санкций в отношении Мальдив
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совет ЕС одобрил пакет санкций в отношении Мальдив 

ТАСС 41 минуту назад
ТАСС, 16 июля. Совет Европейского союза (ЕС) в понедельник одобрил пакет ограничительных мер в отношении некоторых лиц и организаций Мальдивской Республики. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"Совет глав МИД ЕС одобрил ограничительные меры против лиц и организаций, подрывающих верховенство закона или препятствующих всестороннему политическому решению на Мальдивах, а также против лиц и организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данное решение позволяет при отсутствии прогресса в ситуации в стране ввести запрет на въезд в ЕС и заморозку активов лиц и организаций, фигурирующих в черном списке.
В феврале ЕС призвал власти Мальдив немедленно отменить режим чрезвычайного положения в стране и наладить диалог с лидерами оппозиции, отметив, что может рассмотреть возможность принятия целенаправленных мер. Нынешнее заседание глав МИД стало реализацией этого предупреждения.
На прошлой неделе суд Мальдивской Республики приговорил экс-президента страны Момуна Абдул Гаюма (1978-2008) к 19 месяцам тюрьмы за создание препятствий правосудию. По данным агентства AFP, экс-президент также является фигурантом еще одного уголовного дела и вместе с двумя экс-судьями Верховного суда обвиняется в терроризме.
5 февраля президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин объявил в этом островном государстве чрезвычайное положение сроком на 15 дней, 20 февраля режим ЧП был продлен еще на 30 дней. Причиной этого стало обострение внутриполитической ситуации после принятого Верховным судом страны постановления об освобождении из заключения нескольких лидеров оппозиционных партий. Индия выразила озабоченность введением режима ЧП. При этом бывший президент Мальдив Мохамед Нашид (2008-2012) несколько раз призвал Нью-Дели вмешаться в ситуацию и ввести войска в Мальдивскую Республику, чтобы «нормализовать положение».
ТАСС: последние новости
Гризманн стал самым упоминаемым игроком в соцсетях по итогам финала ЧМ Reuters: в Индонезии убили почти 300 крокодилов из-за нападения рептилии на человека Эксперты подвели экологические итоги ИННОПРОМа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина324
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»370
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией96
Грудинин развелся34
Трамп разозлился на Путина из-за видео183
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение