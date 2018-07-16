Совет ЕС одобрил пакет санкций в отношении Мальдив

"Совет глав МИД ЕС одобрил ограничительные меры против лиц и организаций, подрывающих верховенство закона или препятствующих всестороннему политическому решению на Мальдивах, а также против лиц и организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение позволяет при отсутствии прогресса в ситуации в стране ввести запрет на въезд в ЕС и заморозку активов лиц и организаций, фигурирующих в черном списке.

В феврале ЕС призвал власти Мальдив немедленно отменить режим чрезвычайного положения в стране и наладить диалог с лидерами оппозиции, отметив, что может рассмотреть возможность принятия целенаправленных мер. Нынешнее заседание глав МИД стало реализацией этого предупреждения.

На прошлой неделе суд Мальдивской Республики приговорил экс-президента страны Момуна Абдул Гаюма (1978-2008) к 19 месяцам тюрьмы за создание препятствий правосудию. По данным агентства AFP, экс-президент также является фигурантом еще одного уголовного дела и вместе с двумя экс-судьями Верховного суда обвиняется в терроризме.