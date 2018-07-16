Совет ЕС одобрил пакет санкций в отношении Мальдив 

ТАСС, 16 июля. Совет Европейского союза (ЕС) в понедельник одобрил пакет ограничительных мер в отношении некоторых лиц и организаций Мальдивской Республики. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"Совет глав МИД ЕС одобрил ограничительные меры против лиц и организаций, подрывающих верховенство закона или препятствующих всестороннему политическому решению на Мальдивах, а также против лиц и организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данное решение позволяет при отсутствии прогресса в ситуации в стране ввести запрет на въезд в ЕС и заморозку активов лиц и организаций, фигурирующих в черном списке.
В феврале ЕС призвал власти Мальдив немедленно отменить режим чрезвычайного положения в стране и наладить диалог с лидерами оппозиции, отметив, что может рассмотреть возможность принятия целенаправленных мер. Нынешнее заседание глав МИД стало реализацией этого предупреждения.
На прошлой неделе суд Мальдивской Республики приговорил экс-президента страны Момуна Абдул Гаюма (1978-2008) к 19 месяцам тюрьмы за создание препятствий правосудию. По данным агентства AFP, экс-президент также является фигурантом еще одного уголовного дела и вместе с двумя экс-судьями Верховного суда обвиняется в терроризме.
5 февраля президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин объявил в этом островном государстве чрезвычайное положение сроком на 15 дней, 20 февраля режим ЧП был продлен еще на 30 дней. Причиной этого стало обострение внутриполитической ситуации после принятого Верховным судом страны постановления об освобождении из заключения нескольких лидеров оппозиционных партий. Индия выразила озабоченность введением режима ЧП. При этом бывший президент Мальдив Мохамед Нашид (2008-2012) несколько раз призвал Нью-Дели вмешаться в ситуацию и ввести войска в Мальдивскую Республику, чтобы «нормализовать положение».