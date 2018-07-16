В Самаре отменили запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре

Запрет распространялся на магазины и кафе

Самарской области постепенно снимают ограничения, которые вводили на время проведения чемпионата мира по футболу. В частности, утратило силу постановление регионального правительства о запрете на продажу алкоголя в стеклянной таре. Оно действовало за сутки и в день проведения того или иного матча мундиаля в Самаре

— Запрет на продажу алкоголя с 16 июня распространялся на территории, прилегающие к площади Куйбышева, стадиону «Самара Арена», железнодорожному и речному вокзалам и аэропорту Курумоч, — пояснили региональные власти. — Ограничения касались не только магазинов, но и заведений общепита.

Какие еще запреты и ограничения действовали, а какие сохранятся и после мундиаля, читайте в полном обзоре 63.ru.