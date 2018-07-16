В Майкопе отремонтируют дорогу по улице Привокзальной

В столице Адыгеи продолжаются работы по развитию улично-дорожной сети. В этом году на ремонт автодорог Майкопа из бюджета республики при софинансировании муниципалитета направляется 250 млн рублей.

В перечень объектов, которые будут приведены в порядок, вошли самые проблемные участки, а также дороги с наиболее интенсивным движением — в том числе те, по которым пролегают пассажирские маршруты.

Улица Привокзальная является одной из самых важных транспортных артерий города. В 2018 году на этом отрезке улично-дорожной сети планируется выполнить большой объем работ. Специалисты отремонтируют участок дороги по ул. Привокзальной от ул. Адыгейской до ул. Юннатов (12 кварталов). Будет произведен ремонт асфальтового полотна, обновлена разметка, установлены дорожные знаки.

Работы планируется завершить в третьем квартале 2018 года..