«Карабашмедь» распахнула двери для любопытных

Ежегодный День дверь открытых дверей прошел в ЗАО «Карабашмедь» (входит в Группу "Русская медная компания" ) в канун профессионального праздника. Экскурсия для нескольких десятков жителей Карабаша впервые началась в сквере возле здания административно-бытового корпуса металлургического цеха, оформленном в виде логотипа РМК. Новшества — от современной проходной с электронной системой пропуска до механизированной линии розлива черновой меди — удивили даже постоянных экскурсантов.

"День открытых дверей мы провели на новой площадке не случайно. Завод находится в активной фазе модернизации. В ближайшие недели начнутся пусконаладочные работы на новом конвертере Kumera. Производительность предприятия растет, и вместе с этим кардинально меняется жизнь самого Карабаша, в котором Русская медная компания создает современные социальные объекты", — отметил генеральный директор предприятия Андрей Ханжин.

После торжественной части госте ждали три цеха — металлургический, сернокислотный и обогатительная фабрика. Самым запоминающимся «экспонатом» стала механизированная линия медерозлива, а особенно расплавленный металл, льющийся в изложницы. Именно его многие снимали на память. Бывшие работники завода расспрашивали металлургов о работе модернизированной линии медерозлива.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, в этом году на «Карабашмеди» завершится очередная масштабная модернизация химико-металлургического комплекса. Она позволит повысить производительность завода до 150 тысяч тонн черновой меди в год, в том числе 130 тысяч тонн черновой меди из минерального сырья, а также снизить нагрузку предприятия на окружающую среду.

"Карабашмедь" вошла в состав Русской медной компании в 2004 году. В рамках программы повышения экологической безопасности производства и модернизации мощностей за 13 лет на эти цели РМК направила более 18 миллиардов рублей. В результате объем промышленных выбросов сократился более чем в 20 раз к уровню 2000 года при пятикратном увеличении выпуска черновой меди.