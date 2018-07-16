Россияне крепко засели в нашем сознании

Сегодня в США вынесли обвинительные заключения 12 сотрудникам российской разведки за взлом компьютерных систем Национального комитета Демократической партии США . Прекрасно. Если русские действительно сделали это, пусть заплатят.

В целом, однако, я солидарен с Майклом Бренданом Дауэрти (Michael Brendan Dougherty), который дополнил свою мартовскую колонку, заявив, что мы, американцы, похоже, попросту не умеем воспринимать Россию как нормальную страну. К совершенным Россией в последнее время дурным поступкам Дауэрти добавляет следующие факты:

«В конце холодной войны Россия мирно покинула территории площадью свыше 1,8 миллиона квадратных километров в Европе и Евразии. Правительство Бориса Ельцина , утверждая, что действует по совету западных политиков, которые рекомендовали ему провести «шоковую терапию», продало активы и производственные объекты российской экономики группе коммунистов -аппаратчиков и бандитов. Это было крайне непопулярно в России, но его переизбрание было обеспечено прямым вмешательством США, включая «экстренные вливания» миллиардов долларов западных денег, когорту американских политических консультантов и инсценированную «конфронтацию» с Биллом Клинтоном . При Ельцине экономические и социальные тенденции привели к значительному снижению средней продолжительности жизни в России. Джордж Буш-младший вдохновил и поддержал революции на постсоветском пространстве. Его администрация поддержала таких людей, как Михаил Саакашвили Грузии , которые начали бороться с Россией. Во время второго президентского срока Обамы Соединенные Штаты поддержали путч на Украине и ряд повстанцев исламистского толка в Сирии — в двух странах, на территории которых (по стечению обстоятельств), располагались крупные российские военно-морские объекты. В обоих случаях Россия предприняла военное вмешательство».

Обе группы фактов соответствуют действительности. Кроме того:

«Наверное, когда-нибудь мы снова узнаем, что Россия — это просто страна со своими интересами. Возможно, мы когда-нибудь согласимся или хотя бы поймем, что ее неприглядная политическая культура обусловлена печальной, не очень счастливой историей и невыгодным географическим положением. Не исключено, что мы даже признаем наши собственные ошибки в отношениях. Сейчас мы слишком погружены в наши собственные фракционные внутренние споры, и нас слишком преследует наше собственное чувство того, что нам не хватает лидерства и политической мудрости, и мы охвачены собственным страхом — нам страшно оттого, что нам не хватает ни воли сохранить наш образ жизни, ни способности изменить его».

Россия, кстати, думает о нас схожим образом. Ничего нового в этом нет. В российском мышлении тема противостояния с Западом стара как мир. Вспомнить хотя бы воинствующего сторонника европеизации царя Петра Великого. Или движение славянофилов в XIX веке. Мы глубоко засели в их головах, а они — в наших.