Американский журналист перечислил ошибки Запада в отношении России

Журналист Род Дреер, комментируя вынесение на прошлой неделе обвинительных заключений 12 сотрудникам российской разведки за взлом компьютерных систем Национального комитета Демократической партии США , отмечает, что американцы, «похоже, попросту не умеют воспринимать Россию как нормальную страну».

Он солидарен с коллегой Майклом Дауэрти, который отмечает, что власти США действительно неоднократно вмешивались в политику России. Так правительство Бориса Ельцина в конце холодной войны (так в оригинальной статье — прим. ВЗГЛЯД) «утверждая, что действует по совету западных политиков, которые рекомендовали ему провести „шоковую терапию“, продало активы и производственные объекты российской экономики группе коммунистов -аппаратчиков и бандитов».

«Это было крайне непопулярно в России, но его переизбрание было обеспечено прямым вмешательством США, включая «экстренные вливания» миллиардов долларов западных денег, когорту американских политических консультантов и инсценированную «конфронтацию» с Биллом Клинтоном », — пишет Дауэрти.

Он также вспоминает поддержку США в отношении грузинского президента Михаил Саакашвили и путча на Украине , передает ИноСМИ со ссылкой на The American Conservative.

«Наверное, когда-нибудь мы снова узнаем, что Россия — это просто страна со своими интересами. Возможно, мы когда-нибудь согласимся или хотя бы поймем, что ее неприглядная политическая культура обусловлена печальной, не очень счастливой историей и невыгодным географическим положением. Не исключено, что мы даже признаем наши собственные ошибки в отношениях», — отмечает журналист.

Сейчас, по его словам, США «слишком погружены в собственные фракционные внутренние споры». «Нас слишком преследует наше собственное чувство того, что нам не хватает лидерства и политической мудрости, и мы охвачены собственным страхом — нам страшно потому, что нам не хватает ни воли сохранить наш образ жизни, ни способности изменить его», — отметил Дауэрти.

Со своей стороны Род Дреер отмечает, что «Россия, кстати, думает о нас схожим образом». «Ничего нового в этом нет. В российском мышлении тема противостояния с Западом стара, как мир. Вспомнить хотя бы воинствующего сторонника европеизации царя Петра Великого. Или движение славянофилов в 19 веке. Мы глубоко засели в их головах, а они — в наших», — заключает он.