Американский журналист перечислил ошибки Запада в отношении России 

Журналист Род Дреер, комментируя вынесение на прошлой неделе обвинительных заключений 12 сотрудникам российской разведки за взлом компьютерных систем Национального комитета Демократической партии США, отмечает, что американцы, «похоже, попросту не умеют воспринимать Россию как нормальную страну».
Он солидарен с коллегой Майклом Дауэрти, который отмечает, что власти США действительно неоднократно вмешивались в политику России. Так правительство Бориса Ельцина в конце холодной войны (так в оригинальной статье — прим. ВЗГЛЯД) «утверждая, что действует по совету западных политиков, которые рекомендовали ему провести „шоковую терапию“, продало активы и производственные объекты российской экономики группе коммунистов-аппаратчиков и бандитов».
«Это было крайне непопулярно в России, но его переизбрание было обеспечено прямым вмешательством США, включая «экстренные вливания» миллиардов долларов западных денег, когорту американских политических консультантов и инсценированную «конфронтацию» с Биллом Клинтоном», — пишет Дауэрти.
Он также вспоминает поддержку США в отношении грузинского президента Михаил Саакашвили и путча на Украине, передает ИноСМИ со ссылкой на The American Conservative.
«Наверное, когда-нибудь мы снова узнаем, что Россия — это просто страна со своими интересами. Возможно, мы когда-нибудь согласимся или хотя бы поймем, что ее неприглядная политическая культура обусловлена печальной, не очень счастливой историей и невыгодным географическим положением. Не исключено, что мы даже признаем наши собственные ошибки в отношениях», — отмечает журналист.
Сейчас, по его словам, США «слишком погружены в собственные фракционные внутренние споры». «Нас слишком преследует наше собственное чувство того, что нам не хватает лидерства и политической мудрости, и мы охвачены собственным страхом — нам страшно потому, что нам не хватает ни воли сохранить наш образ жизни, ни способности изменить его», — отметил Дауэрти.
Со своей стороны Род Дреер отмечает, что «Россия, кстати, думает о нас схожим образом». «Ничего нового в этом нет. В российском мышлении тема противостояния с Западом стара, как мир. Вспомнить хотя бы воинствующего сторонника европеизации царя Петра Великого. Или движение славянофилов в 19 веке. Мы глубоко засели в их головах, а они — в наших», — заключает он.