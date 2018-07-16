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Бренд минеральной воды «Нарзан» останется под контролем государства
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Бренд минеральной воды «Нарзан» останется под контролем государства 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: «Это Кавказ»
ПЯТИГОРСК, 16 июля. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам принял решение сохранить наименование места происхождения товара минеральной воды «Нарзан» в собственности РФ и оставил за государством право на регулирование продукции под этой маркой. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба госкомпании «Кавминкурортресурсы» (КМКР), которая владеет лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод в курортном регионе.
"Суд по интеллектуальным правам вынес окончательное решение о том, что наименование места происхождения товара нужно сохранить, решение вступило в законную силу, — говорится в сообщении. — Для потребителя это значит, что под наименованием «Нарзан» будет выпускаться только минеральная вода, которую они считают визитной карточкой Кисловодска".
В КМКР пояснили, что вопрос был поднят акционерным обществом «Нарзан», он рассматривался на уровне Роспатента и Верховного Суда РФ. Представители этой компании, в частности, заявляли, что Кисловодское месторождение якобы потеряло свои прежние свойства и перестало соответствовать типу «Нарзан». В связи с чем правовая охрана наименования места происхождения товара не нужна, а право использования товарного знака «Нарзан» необходимо закрепить за этой компанией. «Это давало бы возможность разливать под названием „Нарзан“ любую воду или производить другой товар», — пояснили в пресс-службе КМКР.
"Сохранение наименования места происхождения товара «Нарзан» в собственности РФ — один из механизмов охраны регионального бренда. Это означает, что государство продолжит регулировать выпуск данной продукции", — отмечает руководитель КМКР Евгений Левицкий.
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