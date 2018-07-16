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Россия и Италия возобновили совместную борьбу с наркоторговлей
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Россия и Италия возобновили совместную борьбу с наркоторговлей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Министерства внутренних дел России и Италии возобновили совместную борьбу с международным наркотрафиком и намерены расширять сотрудничество в вопросах противодействия терроризму и в контроле миграционных потоков. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России.
Как отмечается, соответствующая договоренность достигнута между вице-премьером правительства Италии, министром внутренних дел Маттео Сальвини и министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым. Колокольцев дал высокую оценку уровню двустороннего диалога в борьбе с транснациональной организованной преступностью.
«Контакты в формате рабочих групп предоставляют большие возможности для совместной деятельности и создают условия для планового проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий по конкретным уголовным делам, а также для обмена значимой информацией», — подчеркнул он.
Маттео Сальвини поблагодарил Владимира Колокольцева за организацию общественной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу: «У всего мира о России сложилось представление, как об очень красивой и позитивной стране. Ваше Министерство и службы безопасности провели очень большую, интенсивную работу в преддверии такого крупного мероприятия».
10 июля стало известно, что глава МВД Владимир Колокольцев заявил о готовности ведомства рассмотреть различные инициативы волонтеров — в том числе, связанные с мониторингом интернета на предмет запрещенной информации, профилактике наркомании и подростковой преступности.
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