Россия и Италия возобновили совместную борьбу с наркоторговлей

Министерства внутренних дел России и Италии возобновили совместную борьбу с международным наркотрафиком и намерены расширять сотрудничество в вопросах противодействия терроризму и в контроле миграционных потоков. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России.

Как отмечается, соответствующая договоренность достигнута между вице-премьером правительства Италии, министром внутренних дел Маттео Сальвини и министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым . Колокольцев дал высокую оценку уровню двустороннего диалога в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

«Контакты в формате рабочих групп предоставляют большие возможности для совместной деятельности и создают условия для планового проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий по конкретным уголовным делам, а также для обмена значимой информацией», — подчеркнул он.

Маттео Сальвини поблагодарил Владимира Колокольцева за организацию общественной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу: «У всего мира о России сложилось представление, как об очень красивой и позитивной стране. Ваше Министерство и службы безопасности провели очень большую, интенсивную работу в преддверии такого крупного мероприятия».

10 июля стало известно, что глава МВД Владимир Колокольцев заявил о готовности ведомства рассмотреть различные инициативы волонтеров — в том числе, связанные с мониторингом интернета на предмет запрещенной информации, профилактике наркомании и подростковой преступности.