Ещё
Пресс-конференция министра внутренних дел Италии. Видеотрансляция
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пресс-конференция министра внутренних дел Италии. Видеотрансляция 

ТАСС 48 минут назад
Фото: ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция вице-премьера — министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, посвященная актуальным вопросам международной политики и российско-итальянских отношений.
Сальвини рассказывает о совместных проектах с Россией, роли Москвы на международной политической арене, а также миграционной политике Италии.
ТАСС: последние новости
Гризманн стал самым упоминаемым игроком в соцсетях по итогам финала ЧМ Reuters: в Индонезии убили почти 300 крокодилов из-за нападения рептилии на человека Эксперты подвели экологические итоги ИННОПРОМа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина320
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»369
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией94
Грудинин развелся32
Трамп разозлился на Путина из-за видео182
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение