Экологическое волонтерское движение «Город первых» организует конкурс журналистских работ

В четверг, 19 июля, в 12:00 в пресс-центре Дома журналиста состоится пресс-конференция, посвященная запуску конкурса журналистских работ под названием «Первый — зеленый». Организатором выступила общественная организация «Город первых». Информационный партнер конкурса — российское информационное агентство «ФедералПресс»

Задача конкурса — привлечь внимание СМИ к проблемам экологии, продемонстрировать успешные экологические инициативы жителей региона.

«Наша задача — привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. При этом, чтобы изменить ситуацию, достаточно начать с малого — не мусорить, беречь природу», — отметил руководитель общественной организации «Город первых» Евгений Крылов.

Прием заявок начинается с 20 июля. На конкурс принимаются журналистские материалы, а также серии материалов, опубликованные в период с 1 января по 20 сентября этого года в печатных и интернет-изданиях, прозвучавшие в эфирах радио и показанные на телевидении.

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