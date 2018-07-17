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В Москве стратегию «Умный город — 2030» могут утвердить до конца 2018 года
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В Москве стратегию «Умный город — 2030» могут утвердить до конца 2018 года 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
Цифровую стратегию Москвы «Умный город — 2030» планируют утвердить до конца 2018 года, сообщил во вторник на Московском урбанистическом форуме руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев.
В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum 2018 и выставка будущего Москвы. В этом году форум посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений.
«Стратегию и программу («Умный город — 2030» — ред.) мы хотим принять в этом году, это осень-зима», — сказал Ермолаев.
Он отметил, что цель стратегии «Умный город — 2030» — это улучшить качество жизни москвича, где машина позволит облегчить работу человека.
«Умный город — 2030» — это высокоуровневый стратегический документ. В нем определяются цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как инновационного умного города будущего. Информационно-коммуникационные технологии нужны городу, чтобы повысить уровень жизни граждан, сделать процессы управления и предоставления услуг эффективнее, удовлетворять потребности людей.
Документ разрабатывается департаментом информационных технологий столицы с привлечением экспертов и бизнес-сообщества.
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