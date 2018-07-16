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Разработка стратегии «Умный город» Москвы вошла в конечную стадию
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Разработка стратегии «Умный город» Москвы вошла в конечную стадию 

RUБЕЖ 47 минут назад
Фото: RUБЕЖ
Главная цель завершающего этапа — выявить критерии, по которым будет оцениваться реализации стратегии.
Как сообщает Департамент информационных технологий Москвы, в качестве критериев предлагается использовать индексы качества жизни и качества городской среды. Первый — комбинированный показатель, он измеряет достижения населенных пунктов с точки зрения их возможности обеспечить населению благополучную жизнь. Второй оценивает способности городов удовлетворять объективные потребности и запросы жителей.
Эти показатели позволят оценивать развитие столицы по всем шести направлениям стратегии «Умный город — 2030», в числе которых «Человеческий и социальный капитал», «Городская среда», «Цифровая мобильность», «Городская экономика», «Безопасность и экология» и «Цифровое правительство». Для каждого направления также предусмотрены дополнительные показатели в зависимости от специфики отрасли.
В обсуждении стратегии «Умный город — 2030» уже приняли участие более 20 тыс.экспертов и представителей бизнеса. В целом документ содержит цели, задачи и направления развития Москвы как города будущего, в инфраструктуре которого активно используются цифровые технологии. Ключевыми составляющими новой городской цифровой стратегии станут искусственный интеллект, технология блокчейна, большие данные, 5G, интернет вещей, а также виртуальная и дополненная реальность.
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