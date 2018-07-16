Уплотнительной застройке — бой: как челябинцам защитить свой двор — в семи карточках от 74.ru

Челябинске споры за двор доходят не только до суда, но и до массовой драки. Уплотнительная застройка для нашего города — одна из самых наболевших проблем. Несколько советов, как защитить участок возле своего дома от посягательств застройщиков — в нашем материале. Часто уплотнительная застройка доводит до настоящей войны жителей и строителей Первое, что нужно сделать жителям, которые хотят распоряжаться двором по своему усмотрению, — это межевание участка рядом с домом. Пока земля принадлежит городской администрации, она имеет право продать её с торгов.

— Часто участок двора не сформирован, либо выделен один участок на много домов, и права конкретного дома и его жильцов никак не защищены, — рассказал челябинский юрист Александр Щербинин . — Для формирования участка под многоквартирным домом необходимо обращаться в администрацию города. Если она игнорирует такие обращения или формирует участок только по границам дома, то необходимо оспаривать действия администрации в судебном порядке.

Если размежевать двор вы не успели, а потом выяснилось, что его собираются застроить, ещё не всё потеряно. Нужно подробнее узнать о том, кто и что хочет построить рядом с вашим домом. Запросите документы: права на земельный участок, разрешение на строительство, заключение госэкспертизы проектной документации.

Важно проверить и разрешение на снос деревьев. В нём указывается точное количество и название растений. Если их вырубили больше — это повод обратиться в управление благоустройства и в полицию.

— На сайте строительной компании в открытом доступе должна быть размещена проектно-сметная документация. Если есть сомнения в подлинности представленных застройщиком документов, также можно их перепроверить, письменно обратившись в администрацию с просьбой подтвердить или опровергнуть подлинность документов, — советует юрист.

Если вам отказались показать документы, не спешите устраивать скандал. За разъяснениями можно обратиться в городскую администрацию. Если и там с вами не стали общаться — вызывайте полицию. Расскажите, что сомневаетесь в законности стройки. Сотрудники полиции проверят документы застройщика. — Жители могут требовать проведения доследственной проверки по факту противоправных действий со стороны рабочих во дворе, — добавил Александр Щербинин. В Гражданском кодексе говорится, что подготовка и утверждение генплана города должны проходить с учётом результатов публичных слушаний и предложений горожан. Проверьте, были ли слушания по застройке в вашем дворе. Если нет — это нарушение, и разрешение на строительство на время могут отозвать.

Ранее сообщалось, что челябинские власти будут бороться с уплотнительной застройкой, используя опыт Санкт-Петербурга Екатеринбурга . Для этого чиновники намерены переписать строительные нормативы и изменить систему публичных слушаний. Глядя на проект будущего здания, вы уверены, что стройка угрожает вашему здоровью или нарушает ваши права? Нередко жители опасаются, что будут нарушены нормы инсоляции, расчёт парковочных мест, будет нагрузка на коммунальные сети. В таком случае они имеют право обратиться в суд.

— Доказать угрозу от строительства нового объекта можно путем проведения экспертизы, но уговорить госорганы её сделать нелегко, — считает собеседник. — Можно сделать её за свой счёт, а это значительные расходы. Но будет шанс на то, что стройку во дворе могут запретить.

За последние несколько лет Челябинск пережил несколько громких историй с уплотнительной застройкой. Чаще всего многоэтажки возникают на месте детских площадок и скверов, но у застройщиков на руках оказываются все разрешительные документы. Как челябинцы отстаивали свои права и чем это закончилось, читайте в обзоре 74.ru.