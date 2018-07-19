Челябинцы отстояли сквер от застройки кафе на его территории

Челябинске сегодня, 19 июля, жители Курчатовского района вместе с депутатами городской думы выступили против в слушаниях по поводу строительства двухэтажного кафе в сквере у пересечении улиц Красного Урала с Комсомольским проспектом.

Депутаты намерены обратиться с инициативой расторгнуть договор аренды земельного участка с ООО «Интерторг» к главе города Челябинска Евгению Тефтелеву . Кроме того, они хотят ввести мораторий на застройку в зеленых зонах города.

«Этот сквер был высажен курчатовцами еще 43 года назад, на сегодняшний день он является единственным местом отдыха в нашем районе. Преступниками являются чиновники, которые выдают разрешения на застройку таких территорий. В городе очень много кафе, без них вполне можно прожить, а вот в условиях постоянного смога без деревьев никак нельзя», — заявила руководитель инициативной группы жильцов дома №5 по улице Красного Урала.

Представитель застройщика в свою очередь сообщил, что строительство кафе площадью 200 м2 предполагал только частичную ликвидацию газонов, без вырубки деревьев, а сам проект был представлен еще в 2007 году. Эскизный проект за это время был подготовлен и согласован. Он включал в себя не просто застройку на территории сквера, но и возлагал на застройщика обязанности по компенсационной высадке растений и вертикальному озеленению территории. Кроме того, сам участок в 744 м2 занимает лишь 1/20 территории сквера площадью 10 689 м2.

Фото 74.ru.