Телевидение «Ростелекома» смотрят 100 тысяч алтайских семей

В июне 2018 года количество пользователей интерактивного телевидения (ИТВ) «Ростелекома» в Алтайском крае и в Республике Алтай достигло 100 тысяч. Доступ к мультимедийному кинотеатру получили жители 379 населенных пунктов Алтайского края и 42 — Республики Алтай.

В Алтайском крае «Ростелеком» запустил телевидение на базе технологии IPTV в 2008 году, в Республике Алтай — на четыре года позже. Массовому запуску цифрового ТВ на домашние телевизоры предшествовал вывод на рынок услуги «ТВ на ПК» — трансляции цифровых каналов по протоколу IP на персональных компьютерах. Алтайские пользователи интернета оценили телевидение с качественной цифровой картинкой и управлением просмотром.

В 2012 году, после обновления технологической платформы, абоненты получили возможность смотреть ТВ-каналы в HD-качестве, слушать музыку, записывать и хранить программы и фильмы, выходить в интернет, покупать мультимедийный контент.

В 2016 году Алтайский филиал «Ростелекома» стал лидером в Сибири по количеству клиентов и числу населенных пунктов, подключенных к услуге. Этому предшествовала модернизация магистральных каналов связи и увеличение в несколько раз пропускной способности сети. Интерактивное телевидение стало доступным в 328 населенных пунктах края и Республики Алтай.

В этом же году ИТВ «Ростелекома» признали «Лучшей услугой года» в Алтайском крае*. Эксперты отметили современный уровень телевидения, понятный интерфейс, клиентскую базу и охват сельских территорий.

Оператор ежегодно инвестировал средства в развитие услуги и расширение ее географии. В 2018 «Ростелеком» вновь улучшил сетевую инфраструктуру и предоставил жителям Алтайского края ТВ в полном объеме: для абонентов 300 алтайских сел, которые пользовались стандартным набором каналов, компания открыла доступ к 200 телеканалам с лицензионным контентом и набору интерактивных сервисов.

«Сегодня телевидение «Ростелекома» подключили 100 тысяч семей в 421 населенном пункте двух регионов. В нашем телевидении алтайские зрители ценят управление просмотром, возможность смотреть программы и фильмы на разных экранах, ставить пароль на программы для взрослых. Популярностью пользуются сервисы «Видеотека», «Караоке», а также коробочное решение «ИТВ 2.0», когда ТВ-приставку можно взять с собой в гости или в поездку. Мы продолжаем идти в сельские районы. В этом году подключим еще двадцать населенных пунктов в двух Алтаях», — сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

*По результатам оценки экспертов ежегодных региональных конкурсов «Лучший алтайский товар года», «Лучшая услуга года» в Алтайском крае».

Для справки:

«Ростелеком» предлагает пользователям интерактивного ТВ более 200 ТВ-каналов цифрового качества. Преимуществом услуги являются электронная программа передач с функцией напоминания, сервисы «Управление просмотром» (запись, пауза, перемотка, просмотр передач из архива), «Видеотека», «Караоке», «Мультискрин», функция «Родительский контроль».