В Госдуме призвали использовать для развития детского и юношеского спорта построенные к ЧМ-2018 стадионы

Советский футболист, российский футбольный тренер, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев «Справедливая Россия» ) считает, что инфраструктура, построенная к чемпионату мира по футболу 2018 г., должна использоваться для развития детского и юношеского спорта. Такое заявление парламентарий сделал в ходе пресс-конференции на тему «Чемпионат мира по футболу-2018: итоги».

«Построена прекрасная инфраструктура, которая сегодня, наверное, лучшая в мире и отвечает всем требованиям FIFA. Я считаю, что то наследие чемпионата мира, которое есть — стадионы, базы, — они должны заполняться детскими юношескими школами, академиями. Очень важно это развивать. Задел очень серьезный, и чемпионат мира по футболу — это то, что даст серьезный толчок в развитии нашего футбола», — подчеркнул депутат.