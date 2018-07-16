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В Госдуме призвали использовать для развития детского и юношеского спорта построенные к ЧМ-2018 стадионы
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В Госдуме призвали использовать для развития детского и юношеского спорта построенные к ЧМ-2018 стадионы 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Советский футболист, российский футбольный тренер, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев («Справедливая Россия») считает, что инфраструктура, построенная к чемпионату мира по футболу 2018 г., должна использоваться для развития детского и юношеского спорта. Такое заявление парламентарий сделал в ходе пресс-конференции на тему «Чемпионат мира по футболу-2018: итоги».
«Построена прекрасная инфраструктура, которая сегодня, наверное, лучшая в мире и отвечает всем требованиям FIFA. Я считаю, что то наследие чемпионата мира, которое есть — стадионы, базы, — они должны заполняться детскими юношескими школами, академиями. Очень важно это развивать. Задел очень серьезный, и чемпионат мира по футболу — это то, что даст серьезный толчок в развитии нашего футбола», — подчеркнул депутат.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г.
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