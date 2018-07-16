Косметика с бактериями: бояться или использовать?

На бьюти-рынке появились косметические средства с бактериями. Что это такое, всем ли они подходят и стоит ли вообще их использовать?

Какие бактерии добавляют в косметику?

Это так называемые пробиотики — неживые бактерии, чаще всего ферменты, фрагменты ДНК, пустые оболочки клеток и лакто— и бифидобакатерии. Все они хороши для восстановления и укрепления защитного слоя кожи, помогают поддерживать естественный бактериальный слой.

Чего ждать от косметики с бактериями?

На коже пробиотики работают в трех направлениях. Во-первых, дают успокаивающий эффект. Во-вторых, как это ни странно, обеспечивают антимикробное действие (пробиотики борются с вредоносными микроорганизмами, вызывающими воспаления). В-третьих, некоторые бактерии могут еще и омолаживать, разглаживать мелкие морщины, увлажнять кожу и уменьшать повреждения от ультрафиолета. Вот почему главная функция косметики с бактериями — улучшение защитных свойств кожи, или, проще говоря, повышение ее иммунитета.

Кому подходит?

Кроме индивидуальной непереносимости, противопоказаний к пробиотикам нет. Такая косметика отлично подходит людям с проблемной кожей, частыми высыпаниями и акне. Кроме того, она отлично восстанавливает кожу после пилингов и других агрессивных процедур.

Какие средства лучше выбрать?

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Наиболее эффективно пробиотики работают в средствах, которые надолго наносятся на кожу. Поэтому выбирать лучше кремы, бальзамы и сыворотки. А вот в очищающих продуктах они будут бесполезны — такие продукты быстро смываются водой, поэтому бактерии просто не успевают выполнить свою работу.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kosmetika-s-bakteriyami-boyatsya-ili-ispolzovat/