ТОП 10 советов для отличного отпуска

Отпуск — время приятное и долгожданное, особенно если запланировано путешествие. Но, эйфорию и радость от поездки в заветные места могут омрачить мелкие неприятности, если не продумать все заранее. Вот 10 советов, которые помогут сделать отпуск незабываем и получить только приятные впечатления.

1. Забота о здоровье

Проблемы со здоровьем в период отпуска — это основной момент, которого можно избежать и предупредить, подготовившись правильно. Это несложно.

Вот что стоит предпринять заранее:

Собрать с собой аптечку. Это непременно должны быть обезболивающие, антигистаминные, противодиарейные препараты. Возьмите пластырь и любой антисептик. Кроме этого, учтите ваши собственные особенности и не забудьте те препараты, которые часто вам нужны или прописаны врачом для постоянного использования.

Позаботьтесь о страховке. Это не лишние траты, а предупреждение проблем, которые могут возникнуть при необходимости медицинской помощи, особенно если вы отправляетесь за рубеж.

Путешествие в экзотические страны требует особых прививок. Нужно узнать о такой необходимости при планировании путешествия и позаботится об этом заранее.

Для того чтобы легко перенести момент акклиматизации советуют принимать «Линекс» за 3 дня до отправления и 3 дня по приезду. Это нормализует микрофлору и активирует иммунитет.

Все советы прости и доступны. Но они помогут сберечь главное — здоровье. Наслаждаться отдыхом можно только в хорошем самочувствии, позаботьтесь об этом заранее для себя и для детей.

yandex_ad_1 2. Разница во времени

Смена часового пояса — еще один важный момент, который необходимо учесть заранее. Если планируется длительный перелет, следует подготовиться заранее:

За три дня до поездки приучите себя ложиться спать пораньше и раньше вставать.

По приезду отдохните. В первые сутки не стоит посещать ночной клуб или долго гулять.

Когда поедете обратно, продумайте возвращение так, чтобы был день или два на отдых перед выходом на работу или ответственными делами.

Если советы не помогают или нет возможности на их исполнение, можно воспользоваться аптечным препаратом «Мелатонин» в таблетках для поддержания сил и для полноценного сна.

Полноценный здоровый сон сгладит смену часовых поясов и нивелирует разницу между ними, даже если она велика.

3. Загар, а не ожег

Для хорошего отдыха на море важно позаботиться о защите кожи. Медики не советуют проводить середину дня под палящими лучами на берегу моря или океана. Чтобы получить красивый загар и сохранить здоровье нужно помнить несколько простых правил:

Лучше пребывать в тени в период с 12 до 16 часов, когда солнце наиболее активно.

Лучшее время для солнечных ванн с 8 до 12 дня и после 16 часов.

В любом случае нужно использовать защитные средства для кожи. Их нужно подобрать правильно, согласно особенностям кожи и степени подготовленности.

Иногда советуют пройти несколько сеансов в солярии перед поездкой к морю, чтобы кожа была адаптирована.

Важно помнить, что загар ложиться на кожу и в тени деревьев, даже под навесом, но не так интенсивно.

А у воды кожа загорает сильнее. Сегодня есть специальные средства с водостойким эффектом как раз для тех, кто любит воду, ведь даже в море или в бассейне мы загораем.

4. Комфорт для ног В отпуске ничего не должно доставлять дискомфорта и отвлекать от отдыха. Для поездки не покупайте себе новую обувь, чтобы избежать мозолей. Кроме того, это поможет сэкономить деньги для приятных моментов. Если все же вы приобрели пару туфель или сабо для путешествия, разносить их дома перед поездкой.

При возможности не обувайте туфли на босую ногу. На всякий случай пластырь в аптечке должен быть обязательно.

Сегодня есть специальные средства, которые помогают не допустить мозолей. Это карандаши или стикеры, которыми обрабатывают внутреннюю поверхность обуви в тех местах, где она может натереть ногу.

yandex_ad_2 5. Надежный тыл Не омрачать отдых поможет уверенность в том, что дома во время вашего отсутствия все в порядке. До отъезда важно:

Ставить родственникам или друзьям ключ от квартиры, чтобы они смогли проконтролировать или полить цветы.

Позаботиться о домашних питомцах, если они есть. Либо попросить знакомых, друзей приходить, либо отдать на время домашнего зверька в надежные руки.

Некоторые отели разрешают пребывание с животными. Если вы хотите взять питомца с собой, узнайте у оператора по телефону или по электронной почте, допустимо ли пребывание с животными.

Позаботьтесь о том, чтобы к вашему возвращению была возможность быстро приготовить еду и чай. Купите и заморозьте полуфабрикаты, если некому вас встретить из путешествия.

Если продумать все заранее, то в отпуске не придется беспокоиться за невыключенный утюг или завядшие цветы.

include_poll1048

6. Денежный вопрос

Уберечь свои деньги от посягательств и краж, правильно распределить бюджет и не потратить больше, чем нужно помогут следующие советы:

Распределить весь отпускной бюджет на разные пластиковые карты и наличность.

Важно поинтересоваться, особенно если вы отправляетесь в другую страну, какие банки и какие карты там работают. Определитесь с платежной системой карты Visa больше подойдет для путешествия в Америку, а MasnerCard — для европейских стран.

Не кладите всю наличность в одно место, возьмите пару кошельков или положите деньги в неожиданные, но надежные места.

Будьте внимательны с деньгами. Если вы планируете покупки, то продумайте заранее их список, чтобы не купить под влиянием момента ненужные вещи.

7. Билеты и документы

Подготовьте заранее документы на себя, на детей, на всех, кто отправляется в отпуск. Лучше, если вы возьмете оригиналы паспортов и свидетельств о рождении и копии на них. Проверьте перед отправлением билеты и страховой полис дополнительного или обязательного страхования.

Все документы соберите в папку и положите в ручную кладь или в чемодан, откуда вы их достанете в любой момент при необходимости.

8. В дорогу налегке

Продумайте свой гардероб и возьмите только необходимое. Обычно требуется минимум одежды на отдыхе. Но нужно взять и теплые вещи на всякий случай. Оставьте место в чемодане для покупок и презентов, которые вы повезете обратно домой.

Не переживайте, если вы забудете что-то из необходимых вещей. Сегодня все можно купить на месте в любой стране или курортном городке. Но чтобы взять все необходимое и не набрать лишнего, составьте список важных вещей и собирайтесь по нему.

9. Продумайте маршрут

Перед дорогой можно изучить место, коды вы отправляетесь, спланировать развлечения, экскурсии заранее. Продумайте, какие места вы сможете посетить самостоятельно, сэкономив деньги на экскурсоводе, а куда стоит отправиться с группой и профессионалом.

10. Комфортное жилье и дорога

Если вы выбираете отель и поезд для вашего путешествия, помните, что сегодня можно обсудить заранее:

места и номер для курящих или некурящих;

этаж, на котором вас поселят;

для европейских поездов можно выбирать мужское и женское купе.

Все советы очень просты и легко выполнимы. Но самое важное — это душевный настрой. Отдых — это прекрасное время, не обращайте внимания на мелочи, особенно если можно их исправить или не допустить.