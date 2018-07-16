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Мероприятие о дружбе всех народов Мир, жвачка, дружба, плов.
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Мероприятие о дружбе всех народов Мир, жвачка, дружба, плов. 

Администрация поселения Вороновское 50 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Жители поселения Вороновское смогут посетить мероприятие о дружбе всех народов «Мир, жвачка, дружба, плов» пройдет 20 июля во Дворце культуры «Московский», о адресу: г. Московский, микрорайон 1., дом. 49  Как сообщается на официальном сайте поселения Московский, посетители смогут поучаствовать в интерактивной программе. Гостям праздника расскажут о важности дружеских отношений между всеми людьми не только России, но и всей планеты.
Мероприятие начнется в 15:00 на площади перед зданием Дворца культуры «Московский»
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