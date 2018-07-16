Мероприятие о дружбе всех народов Мир, жвачка, дружба, плов.

Жители поселения Вороновское смогут посетить мероприятие о дружбе всех народов «Мир, жвачка, дружба, плов» пройдет 20 июля во Дворце культуры «Московский», о адресу: г. Московский , микрорайон 1., дом. 49 Как сообщается на официальном сайте поселения Московский, посетители смогут поучаствовать в интерактивной программе. Гостям праздника расскажут о важности дружеских отношений между всеми людьми не только России , но и всей планеты.

Мероприятие начнется в 15:00 на площади перед зданием Дворца культуры «Московский»