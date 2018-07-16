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На освещение парка «Дубки» направят около 6,5 млн рублей
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На освещение парка «Дубки» направят около 6,5 млн рублей 

Newsroom24 53 минуты назад
Фото: Newsroom24
МП «Инженерные сети» планирует направить почти 6,5 млн рублей на установку наружного освещения парка «Дубки» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно документам, подрядчик должен осуществить установку светодиодных светильников на кронштейне. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 6 млн 476 тысяч рублей. Источником финансирования являются денежные средства МП «Инженерные сети» от приносящей доход деятельности. Исполнителя выберут на электронном аукционе 2 августа.
Работы по договору должны быть выполнены в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта.
Напомним, благоустройство парка осуществляется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В результате рейтингового голосования и обсуждения территорий, были разработаны семь проектов развития общественных пространств во всех районах города: сквер в центре Сормова, сквер им. Героя Грабина, сквер на улице Григорьева, сквер им. 1905 года, парк «Дубки», два озера Щелоковского хутора и сквер на улице Прыгунова.
Ранее сообщалось, что на благоустройство парка «Дубки» направят более 32,5 млн рублей.
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