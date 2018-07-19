В тверском Доме поэзии установили бюст Андрея Дементьева

Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дементьев ушёл из жизни 26 июня. 16 июля исполнилось 90 лет со дня его рождения.

В церемонии пердач бюста Дому поэзии приняли участие заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский , известные деятели культуры, вдова Дементьева Анна Пугач и автор скульптуры Григорий Потоцкий, который создал бюст в 1990 году после знакомства с Дементьевым.

Саратова, Липецка, Форум объединил молодых поэтов — лауреатов и победителей учреждённого Дементьевым Всероссийского конкурса «Зелёный листок», а также известных российских поэтов и редакторов литературных журналов. Всего в столицу Верхневолжья приехало более 50 молодых поэтов из Твери, Москвы Санкт-Петербурга , Тулы, Ростова-на-Дону, Барнаула Йошкар-Олы и других городов России.

"Андрей Дементьев всегда был родным человеком для Тверской области, здесь он родился, вырос, провел свою молодость. Память о нём, его творчестве — это память о целой эпохе", — цитируются в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени

Как отмечает пресс-служба, в Твери планируется установить памятник Андрею Дементьеву, а также назвать именем поэта одну из улиц. Кроме того, в честь знаменитого земляка в регионе учредят премию для победителей ежегодного конкурса молодых поэтов.

"В его стихах много любви к малой родине, любви к стране, ощущения жизни и природы как единого целого. За его простотой — и мудрость, и блестящая техника стиха, и традиции русской поэзии, которые он продолжил", — цитирует пресс-служба слова Анны Пугач.

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