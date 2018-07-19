В Твери пройдет всероссийский поэтический фестиваль в память о поэте Андрее Дементьеве 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Второй всероссийский слет молодых поэтов «Зеленый листок», инициатором создания которого был известный поэт Андрей Дементьев, начинается в четверг в Твери. В рамках фестиваля пройдут лекции, концерт и выставки, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Тверской области.
По ее данным, слет объединит на одной площадке «начинающих авторов из разных регионов и известных российских поэтов, редакторов литературных журналов». «Участники соберутся в единственном в России Доме поэзии Андрея Дементьева, чтобы отдать дань памяти его основателю, учредителю слета — знаменитому русскому поэту Андрею Дементьеву», — сказали в пресс-службе.
По данным организаторов, в числе почетных гостей слета писатель, публицист, главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков, поэт и публицист Юрий Кублановский, литературовед, критик, обладатель российского национальной литературной премии «Большая книга» Павел Басинский, поэт, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института им. М. А. Горького Геннадий Красников и другие. «В рамках фестиваля Дому поэзии будет передан бюст Андрея Дементьева работы скульптора Григория Потоцкого. Кроме того, здесь откроется выставка произведений из фонда Государственного музея-заповедника Сергея Есенина, посвященная жизни и творчеству поэта», — уточнили организаторы.
Планируется, что молодые поэты и их наставники возложат цветы к памятнику поэтам-шестидесятникам в Твери, на котором высечены имена Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Бэлы Ахмадулиной, Андрея Дементьева. «Еще будучи главным редактором журнала „Юность“, Андрей Дмитриевич [Дементьев] вместе с другими сотрудниками придумал конкурс молодых „Зеленый листок“ для начинающих поэтов и прозаиков», — рассказали ТАСС в Доме поэзии.
20 июля в Твери состоится концерт-посвящение Андрею Дементьеву «И все-таки жизнь прекрасна, что б ни случилось в ней». «На Театральной площади соберутся знаменитые артисты и деятели культуры, многочисленные почитатели таланта Андрея Дементьева, друзья и воспитанники тверского Дома поэзии. В концерте примут участие Иосиф Кобзон, Валентина Терешкова, Зураб Церетели, которые уже не раз приезжали в Тверь вместе с Андреем Дмитриевичем [Дементьевым]», — добавили в пресс-службе правительства.
О поэте
Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Он стал автором более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Среди известных стихотворений поэта — «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Быть стариком — не простая штука», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку». На его стихи написаны десятки популярных песен.
Дементьев умер 26 июня 2018 года на 90-м году жизни в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.
Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в Твери планируется установить памятник поэту Дементьеву и переименовать в его честь одну из улиц города.