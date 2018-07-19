В Твери пройдет всероссийский поэтический фестиваль в память о поэте Андрее Дементьеве

По ее данным, слет объединит на одной площадке «начинающих авторов из разных регионов и известных российских поэтов, редакторов литературных журналов». «Участники соберутся в единственном в России Доме поэзии Андрея Дементьева, чтобы отдать дань памяти его основателю, учредителю слета — знаменитому русскому поэту Андрею Дементьеву», — сказали в пресс-службе.

Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Планируется, что молодые поэты и их наставники возложат цветы к памятнику поэтам-шестидесятникам в Твери, на котором высечены имена Булата Окуджавы Евгения Евтушенко , Бэлы Ахмадулиной, Андрея Дементьева. «Еще будучи главным редактором журнала „Юность“, Андрей Дмитриевич [Дементьев] вместе с другими сотрудниками придумал конкурс молодых „Зеленый листок“ для начинающих поэтов и прозаиков», — рассказали ТАСС в Доме поэзии.

Валентина Терешкова, 20 июля в Твери состоится концерт-посвящение Андрею Дементьеву «И все-таки жизнь прекрасна, что б ни случилось в ней». «На Театральной площади соберутся знаменитые артисты и деятели культуры, многочисленные почитатели таланта Андрея Дементьева, друзья и воспитанники тверского Дома поэзии. В концерте примут участие Иосиф Кобзон Зураб Церетели , которые уже не раз приезжали в Тверь вместе с Андреем Дмитриевичем [Дементьевым]», — добавили в пресс-службе правительства.

О поэте

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Он стал автором более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Среди известных стихотворений поэта — «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Быть стариком — не простая штука», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку». На его стихи написаны десятки популярных песен.

Дементьев умер 26 июня 2018 года на 90-м году жизни в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.