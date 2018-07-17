Памятник поэту Андрею Дементьеву появится в Твери 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Тверской области планируют установить памятник поэту Андрею Дементьеву. Памятник появится в Твери у Рыбацкой площади или у дома поэзии, сообщил ТАСС во вторник губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Мы планируем открыть в Твери памятник Деменьеву, у нас уже есть небольшой. Мы планируем переименовать улицу — и уже идет обсуждение — там, где находится его дом. Обязательно проведем консультации с общественностью… Идет дискуссия, где это сделать (установить памятник — прим. ТАСС): или там, где был его дом — на Рыбацкой площади, или у дома поэзии", — сказал Руденя.
Он добавил, что в ближайшие месяцы пройдут консультации с городской думой Твери. «Мы в ближайшие несколько месяцев проведем консультации с гордумой, потому что сама область и правительство готовы и хотим это сделать (установить памятник — ТАСС), но надо пройти определенные формальности: выделение территории, разрешения, согласования, чтобы было можно установить», — объяснил губернатор.
В Твери в 2016 году был открыт памятник работы Зураба Церетели в честь поэтов-шестидесятников и к 88-летию Андрея Дементьева. Памятник представляет собой двухметровую книжную полку, на которой стоят книги Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрея Дементьева.
О поэте
Андрей Дмитриевич Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Среди известных стихотворений поэта — «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Быть стариком — не простая штука», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку». Среди популярных сборников — «Я живу открыто», «Нет женщин нелюбимых», «Лирика», «Виражи времени», «Стихотворения». На его стихи также созданы десятки песен.
Умер 26 июня на 90-м году жизни в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.