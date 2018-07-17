Памятник поэту Андрею Дементьеву появится в Твери

"Мы планируем открыть в Твери памятник Деменьеву, у нас уже есть небольшой. Мы планируем переименовать улицу — и уже идет обсуждение — там, где находится его дом. Обязательно проведем консультации с общественностью… Идет дискуссия, где это сделать (установить памятник — прим. ТАСС): или там, где был его дом — на Рыбацкой площади, или у дома поэзии", — сказал Руденя.

Он добавил, что в ближайшие месяцы пройдут консультации с городской думой Твери. «Мы в ближайшие несколько месяцев проведем консультации с гордумой, потому что сама область и правительство готовы и хотим это сделать (установить памятник — ТАСС), но надо пройти определенные формальности: выделение территории, разрешения, согласования, чтобы было можно установить», — объяснил губернатор.

О поэте

Андрей Дмитриевич Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Среди известных стихотворений поэта — «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Быть стариком — не простая штука», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку». Среди популярных сборников — «Я живу открыто», «Нет женщин нелюбимых», «Лирика», «Виражи времени», «Стихотворения». На его стихи также созданы десятки песен.

Умер 26 июня на 90-м году жизни в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.